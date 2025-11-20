Ide forduljunk, ha egy külföldi légitársaság elvesztette a poggyászunkat, vagy késik egy járat

Mit tegyünk, ha egy német webshopban kifizetett műszaki termék nem érkezett meg vagy meghibásodott? Hova forduljunk ha egy holland szállásközvetítő oldalon foglalt olasz szálláshely nem olyan, mint amilyennek hirdették, vagy egy francia légitársaság elvesztette a poggyászunkat, esetleg késett a járat? A húsz éve megalakult Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net) évente összesen 130 ezer hasonló határon átnyúló fogyasztóvédelem által érintett ügyben nyújt segítséget az európaiaknak.

A fogyasztóvédelem segít, ha késett egy járat, vagy elveszett a poggyász. Fotó: Pixels

Ebben is segít a fogyasztóvédelem

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) számára kiemelten fontos a magyar fogyasztók érdekeinek védelme nemcsak belföldi, hanem a külföldi vásárlásaik során is. A hazánkban 2006 óta létező, az ECC-Net hazai tagjaként az NKFH szervezetében működik a határon átnyúló fogyasztóvédelem területén kiemelt szerepet betöltő Európai Fogyasztói Központ (EFK).

Az EFK feladatai között szerepel, hogy ingyenes panaszkezelési és jogi segítséget nyújt a fogyasztóknak, valamint idegen nyelvi támogatást a más uniós országbeli, norvég, izlandi és – a brexit ellenére fenntartott együttműködésnek köszönhetően – az egyesült királyságbeli vállalkozásokkal szemben felmerült határon átnyúló panaszaik és jogvitáik megoldásához,

az ezen országokban működő társszervezeteivel együttműködésben.

A benyújtott panaszok többsége

az elektronikus kereskedelem,

online szolgáltatások,

a légi utasok jogai,

valamint a turizmus területén az autóbérlés és szálláshelyek témakörével kapcsolatos.

Ennyi panasz érkezett a magyar fogyasztóvédelmi központba

A magyar fogyasztói központhoz hazai működésének kezdete óta összesen 21 ezer határon átnyúló panasz érkezett, melyek többségét, 15 ezer észrevételt – amelyből idén eddig 1700 volt – magyar fogyasztók nyújtottak be külföldi vállalkozásokkal szemben. A többi reklamációt uniós fogyasztók nyújtották be magyar vállalkozásokkal szemben. Az EFK és külföldi társközpontjai eredményes segítségének köszönhetően a megalapozott fogyasztói panaszok 60 százaléka sikeresen rendeződik. Működésének kezdete óta

a magyar EFK és külföldi társszervezetének együttműködésében kezelt és sikeresen megoldott ügyekben összesen 620 millió forintot kaptak vissza a fogyasztók a határon átnyúló panaszaik sikeres rendezése során.

Az EFK amellett, hogy a magyar fogyasztóknak érdemi és ingyenes jogi segítséget és idegen nyelvi támogatást nyújt az uniós vállalkozásokkal szemben, nyomon követi a piaci folyamatokat, jelzi az esetleges jogsértő kereskedelmi gyakorlatokat, valamint megosztja a külföldi tapasztalatokat. Az EFK közvetlenül kapcsolatban áll a fogyasztókkal, és a határon átnyúló jogviták rendezése mellett személyre szabott tanácsadást is végez.