Lesz-e megfizethető és biztonságos húsunk?

Az állatjólét folyamatosan kiemelt helyet foglal el az Európai Unió szakpolitikai napirendjében és visszatérő téma a brüsszeli vitákban, de a körülötte kialakult viták gyakran érzelmileg túlfűtöttek. Ennek következtében az állatjóléttel kapcsolatos komplex kérdések könnyen leegyszerűsített, hatásvadász szlogenekké redukálódhatnak. Az állatjólét valódi mélységének megértéséhez az unióban tevékenykedő, az állattenyésztési termékpálya szereplőiből álló elnevezésű csoport olyan, gyakran figyelmen kívül hagyott tényeket gyűjtött össze, amelyek segítenek szemléltetni az állatjólét valódi sokrétű természetét.

A baromfiszektorban folyamatosan kiemelt téma az állatjólét (Fotó: Anadolu/Ozgen Besli)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapja által idézett írás szerint ilyen például az, hogy

Európában vannak a világ legmagasabb állatjóléti normái.

Ma az Európai Unióban már a világ legfejlettebb állatjóléti előírásai vannak érvényben. Az első, a haszonállatok védelméről szóló európai szabályozások még az 1970-es évekre nyúlnak vissza, érvényben vannak az állatok szállítás közbeni és vágás alatti védelmére vonatkozó szabályozások, valamint bizonyos fajokra – például sertésekre és tojótyúkokra és egyes korcsoportokra minimumkövetelményeket is meghatároznak. E szabályok közzététele óta az európai gazdák gyakran már előre felkészültek a közelgő szabályozási változásokra és innovatív módszerekkel javították állataik gondozását és védelmét.

Gazdasági érdek az állatjólét

Az uniós hússzektorban dolgozók szerint az állatjólét és a gazdasági fenntarthatóság összefüggenek egymással, és az állatok jó egészségi állapotának biztosítása minden gazda érdeke, már csak azért is, mert

a jól gondozott állatok hatékonyabban állítanak elő jobb minőségű termékeket.

Az is gyakorlati tapasztalat, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kisebb gazdaságméret nem jelent automatikusan jobb állatjólétet. Egyes esetekben azért sem, mert a kisebb gazdálkodóknak nincs elegendő forrásuk a létesítményeik fejlesztéséhez. A magasabb szintű normáknak megfelelés komoly pénzügyi és humán erőforrásokat igényel, ezek pedig túlzott terhet jelenthetnek a kistermelők számára. Ez oda vezethet, hogy egyes kisgazdaságok felhagynak tevékenységükkel, ami a vidéki közösségeket támogató gazdaságok, illetve a munkahelyek számának csökkenését eredményezi.