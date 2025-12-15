A demográfiai kudarcpropaganda hamisságáról

A megszületett gyermekek száma a gyermekvállalási hajlandóság mellett attól is függ, hogy hányan vannak, akik egyáltalán hozhatnak ilyen döntést. A szülésre való képesség tényezői között a megfelelő életkor ha nem is elégséges, de szükséges feltételt jelent. A továbbiakban ezért azt fogom bemutatni, hogy

amit a születésszám alakulásában látunk, azt hogyan befolyásolja a korösszetétel alakulása, ami kulcskérdés annak megítélésében, hogy mennyire eredményes a 2011 óta működő családtámogatási politika.

Az ugyanis a gyermekvállalási hajlandóságot képes ösztönözni, a szülni képes korban lévők létszámát viszont – tekintve, hogy nekik értelemszerűen 2010 előtt kellett vagy kellett volna megszületniük – nem.

A statisztika a nők szülőképes korát 15 és 49 év közé teszi, ezzel együtt a születések döntő többsége az anya húszas-harmincas éveiben történik, vagyis a 20–39 éves korcsoportban. Emiatt a születésszám alakulása szempontjából nem önmagában a szülőképes korú nők létszámának van döntő fontossága, hanem ezen belül a 20–39 évesekének, amely korcsoport lényegesen nagyobb mértékben zsugorodott az elmúlt másfél évtizedben, mint a teljes 15–49 éves korosztály. Vagyis nemcsak összességében csökkent a szülőképes korú nők száma, hanem annak korszerkezete is jelentősen idősödött, olyannyira, hogy a 40–49 éves korcsoport létszáma még nőtt is 2010 óta. És bár körükben látványosan és örvendetesen megnövekedett a gyermekvállalási hajlandóság, ez a születések számát összességében csak kismértékben befolyásolta.

Megszokhattuk az utóbbi években, hogy a demográfiai kérdések iránt korábban teljesen érzéketlen, önmagát „függetlenobjektívnek” tekintő sajtó és az ellenzék szószólói minden hónapban felsikítanak a KSH havi népesedési gyorstájékoztatója után, hónapról hónapra mantrázva az alacsony születésszám látszólagos magyarázataként azt, hogy „eredménytelen” a kormány családpolitikája. Ennek persze a politika szintjén célja van: ha el tudják hitetni, hogy a 2011 óta működő támogatási rendszer nem eredményes, akkor azt akár meg is lehet szüntetni.

Nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész ló is, a lovasával együtt. Ugyanezen köröknek az érzékenysége ugyanis sehol nem volt akkor, amikor a Bokros-csomag után annak ellenére csökkent drámaian a születésszám, hogy akkor volt a legmagasabb a szülőképes korú nők száma.

És nem sikítottak akkor sem, amikor a Gyurcsány–Bajnai-csomag éveiben úgy indult újabb zuhanásnak a születésszám, hogy rekordmagas volt a 20–39 éves korú nők létszáma.