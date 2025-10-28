HungaroControl: Az utasforgalom nőtt, a járatkésések visszaestek

A magyar légi navigációs szolgálat szerint az idei év első három negyedévében több mint 7 százalékkal nőtt a légi forgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A HungaroControl legfrissebb jelentése azt mutatja, a számottevő forgalombővülés ellenére 80 százalékkal kevesebb késést regisztráltak, mint egy évvel korábban. Ezzel a magyar légi navigációs szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő – emelte ki a közleményében a légi forgalmi irányító.

A HungaroControl jól teljesített az európai mezőnyben. Fotó: Andocs/Shutterstock

A HungaroControl légi irányítói hét százalékkal több gépet navigáltak idén

A közleményben azt írják: szeptember 30-ig 950 926 járművet navigáltak a társaság légi forgalmi irányítói a hazai légtérben, 7,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A legkiemelkedőbb hónap augusztus volt 137 374 repülőgéppel. Az előrejelzések szerint az éves várható forgalom volumene elérheti az 1,2-1,3 millió légi járművet. A forgalom 85 százalékát az átrepülő járatok adták, július második felétől szeptember közepéig naponta 4000 fölötti gépmozgást kezeltek a távolkörzeti (ACC) irányítók.

A csúcsnap július 26-a volt, amikor – abszolút rekordnak számító – 4356 repülőgép érintette a hazai légteret. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma is két számjegyű növekedést mutatott, itt is megdőlt egy 19 éves csúcs: augusztus 3-án a közelkörzeti irányítók és a toronyban dolgozó szakemberek 476 érkező és induló járat közlekedését segítették.

A legfontosabb eredmény, amit az utasok is érzékelhettek, az a járatkésések drasztikus csökkenése volt.

Tavaly az összes kezelt járatra vetített átlagos késés több mint három perc volt, idén ez 0,6 percre mérséklődött. A rekordforgalmú augusztusban a tavalyihoz képest tizedannyi késés történt.

A késések túlnyomó többségét – több mint 60 százalékát – az időjárási viszontagságok magyarázták, a nyári zivatarok miatt olykor légtérkorlátozásokat kellett bevezetni – tették hozzá.

Ez állhat az eredmények hátterében

„A HungaroControl bebizonyította, hogy a rekordforgalom biztonságos kezelése és a késések jelentős mérséklése nem zárja ki egymást, hanem egymást erősítő célként értelmezhetők” – idézte a közlemény Turi Ferenc vezérigazgatót. Hozzátette,

a HungaroControl jelentősen – csaknem tíz százalékkal – növelte az irányítói létszámot, így a megnövekedett kapacitásnak köszönhetően a tavalyi hat helyett akár kilenc szektor is párhuzamosan tudott üzemeltetni, ami nagyobb mennyiségű járatszám kezelését tette lehetővé.

A kapacitásbővítést elsősorban saját képzéssel és külföldi irányítók toborzásával valósította meg a vállalat, de több magyar szakembert is visszacsábított annak köszönhetően, hogy hosszú távú, 2029-ig szóló bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel.