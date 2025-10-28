Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

HungaroControljáratkésésutasforgalombővülés

HungaroControl: Az utasforgalom nőtt, a járatkésések visszaestek

Szeptember végéig összesen 950 926 járművet navigáltak a HungaroControl légi forgalmi irányítói a hazai légtérben, 7,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A járatkésések viszont drasztikusan visszaestek, a rekordforgalmú augusztusban a tavalyihoz képest tizedannyi késés volt. Így érte el ezt az eredményt a HungaroControl.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 11:54
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar légi navigációs szolgálat szerint az idei év első három negyedévében több mint 7 százalékkal nőtt a légi forgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A HungaroControl legfrissebb jelentése azt mutatja, a számottevő forgalombővülés ellenére 80 százalékkal kevesebb késést regisztráltak, mint egy évvel korábban. Ezzel a magyar légi navigációs szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő – emelte ki a közleményében a légi forgalmi irányító.

HungaroControl
A HungaroControl jól teljesített az európai mezőnyben. Fotó: Andocs/Shutterstock

A HungaroControl légi irányítói hét százalékkal több gépet navigáltak idén

A közleményben azt írják: szeptember 30-ig 950 926 járművet navigáltak a társaság légi forgalmi irányítói a hazai légtérben, 7,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A legkiemelkedőbb hónap augusztus volt 137 374 repülőgéppel. Az előrejelzések szerint az éves várható forgalom volumene elérheti az 1,2-1,3 millió légi járművet. A forgalom 85 százalékát az átrepülő járatok adták, július második felétől szeptember közepéig naponta 4000 fölötti gépmozgást kezeltek a távolkörzeti (ACC) irányítók. 

A csúcsnap július 26-a volt, amikor – abszolút rekordnak számító – 4356 repülőgép érintette a hazai légteret. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma is két számjegyű növekedést mutatott, itt is megdőlt egy 19 éves csúcs: augusztus 3-án a közelkörzeti irányítók és a toronyban dolgozó szakemberek 476 érkező és induló járat közlekedését segítették.

A legfontosabb eredmény, amit az utasok is érzékelhettek, az a járatkésések drasztikus csökkenése volt. 

Tavaly az összes kezelt járatra vetített átlagos késés több mint három perc volt, idén ez 0,6 percre mérséklődött. A rekordforgalmú augusztusban a tavalyihoz képest tizedannyi késés történt. 

A késések túlnyomó többségét – több mint 60 százalékát – az időjárási viszontagságok magyarázták, a nyári zivatarok miatt olykor légtérkorlátozásokat kellett bevezetni – tették hozzá.

Ez állhat az eredmények hátterében

„A HungaroControl bebizonyította, hogy a rekordforgalom biztonságos kezelése és a késések jelentős mérséklése nem zárja ki egymást, hanem egymást erősítő célként értelmezhetők” – idézte a közlemény Turi Ferenc vezérigazgatót. Hozzátette, 

a HungaroControl jelentősen – csaknem tíz százalékkal – növelte az irányítói létszámot, így a megnövekedett kapacitásnak köszönhetően a tavalyi hat helyett akár kilenc szektor is párhuzamosan tudott üzemeltetni, ami nagyobb mennyiségű járatszám kezelését tette lehetővé.

A kapacitásbővítést elsősorban saját képzéssel és külföldi irányítók toborzásával valósította meg a vállalat, de több magyar szakembert is visszacsábított annak köszönhetően, hogy hosszú távú, 2029-ig szóló bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel.

A HungaroControl vezérigazgatója szerint 

  • szakmai innovációk, 
  • technológiai fejlesztések 
  • és a munkafolyamatok optimalizálása is hozzájárultak a kapacitás növekedéséhez, 
  • de a csúcsidőszakban a HungaroControl munkáját a HungaroMet meteorológusai is segítették, 

akik szintén hozzájárultak ehhez a sikerhez.

Ennyien utaztak nyáron a budapesti reptérről – bomba üzlet volt a Budapest Airport megvétele

Rekordszámú, 1,9 millió utast regisztráltak augusztusban a magyar főváros repterén. Nem csak az augusztus volt erős: az év első nyolc hónapjában 12,82 millió utas fordult meg a Liszt Ferenc repülőtéren. Augusztus végéig összesen 270 775 tonna árut kezeltek a Budapest Airport területén, amely 46,5 százalékkal haladta meg a tavalyi, 85 941 tonnás számot.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkutya

Megérkezett Kukorelly is

Bayer Zsolt avatarja

Rád, rátok már a lőtéri kutya sem fog emlékezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.