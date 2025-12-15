Párizsillegális migrációkoncert

Párizs súlyos döntést hozott, felrúgta saját hagyományait

Törölték a Champs-Élysées-re tervezett hagyományos szilveszteri rendezvényt Párizsban. A francia főváros vezetése gyakorlatilag elismerte: képtelen garantálni a közbiztonságot a saját utcáin.

2025. 12. 15. 1:49
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
A Fények Városa idén sötétbe burkolózik, legalábbis ami a közösségi ünneplés szabadságát illeti. Az a Párizs, ahol évtizedeken át családok, baráti társaságok és turisták ezrei hömpölyögtek pezsgősüvegekkel a kezükben a Diadalív felé, hogy együtt számolják vissza az év utolsó másodperceit, mára megszűnt létezni – írja az Origo a The Spectator brit hírportálra hivatkozva.

Az ellenőrizetlen migráció tönkretette Párizs hangulatát és az emberek biztonságérzetét
Az ellenőrizetlen migráció tönkretette Párizs hangulatát és az emberek biztonságérzetét (Fotó: AFP)

A hivatalos döntés értelmében a Champs-Élysées-n nem lesz ingyenes szabadtéri koncert, elmaradnak a monumentális fényfestések, és a spontán örömünnep helyét a rendőri kordonok és a félelem veszi át. A nemzeti televízióban sugárzott koncert csupán egy Patyomkin-show lesz: egy hetekkel korábban, biztonságos stúdiókörülmények között felvett műsor, gondosan válogatott statisztákkal, akik eljátsszák azt az örömöt, amelyet a város már nem mer megkockáztatni a valóságban.

A párizsiak az elmúlt években csendben, de határozottan leszoktak arról, hogy ünnepnapokon a Champs-Élysées környékére merészkedjenek. Az egykor elegáns sugárút mára „no-go zónává” vált az átlagemberek számára. Aki ma Párizsban él, pontosan tudja, miért: a tömeg összetétele és a hangulat drámaian megváltozott. 

Az ünneplő polgárok helyét átvették a külvárosokból beözönlő agresszív csoportok.

A forgatókönyv immár kiszámítható: felgyújtott robogók, luxusüzletek kirakatainak betörése, fosztogatások, utcai harcok a rendőrökkel. Tavaly szilveszterkor csak Párizsban több mint kétszáz embert tartóztattak le. A televíziós híradók minden évben futószalagon számolják a felgyújtott autók számát, mintha ez egyfajta morbid nemzeti sport lenne. A Bajnokok Ligája-döntő körüli káosz vagy a nyári zavargások emléke még élénken él a köztudatban.

A helyzetet tovább súlyosbítja a baloldali városvezetés elhibázott, „társadalmi igazságosságra” hivatkozó közlekedési reformja.

 Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy míg a belvárosi párizsiak számára megdrágították a közlekedést, addig a külvárosokból érkezőknek olcsóbbá tették a bejutást. Ennek következménye nyilvánvaló: soha nem volt még ilyen egyszerű és olcsó tömegeknek beözönleniük a centrumba, hogy aztán ott randalírozzanak. 

A hatóságok pedig mostanra eljutottak arra a pontra, hogy nem hajlandók vállalni a konfrontációt.

Párizs, amely dollármilliárdokat költött az olimpiai játékok biztonságára, most képtelen megszervezni egy nemzeti ünnepet. A tűzijátékot ugyan megtartják éjfélkor, de egy olyan sugárút felett, amelyet a hatóságok már nem tartanak biztonságosnak a valódi ünnepléshez.

 A terrorfenyegetettség szintje ismét magas: Laurent Nunez belügyminiszter a karácsonyi időszakra emelt készültséget rendelt el, hivatkozva a tavaly meghiúsított hat merénylettervre, amelyek elkövetői között több a titkosszolgálatok számára ismeretlen, radikalizálódott fiatal is voltak.

A politikai reakciók élesek. A jobboldal kapitulációról beszél. Bruno Retailleau szerint ez az erőszak diadala a közhatalom felett. Még a szocialista Emmanuel Grégoire, Anne Hidalgo polgármester korábbi helyettese is a „polgári felelősségvállalás súlyos kudarcának” nevezte a döntést. Szerinte ez olyan, mintha a július 14-i parádét mondanák le. A 8. kerület polgármestere, bár támogatja a koncert lemondását, nyíltan beismeri:

a sugárút egyszerűen nem alkalmas arra, hogy kezelje azt a típusú tömeget, amely manapság elárasztja.

Párizs két évtizede él egy ideológiai buborékban, amely figyelmen kívül hagyja a valóságot. A „zöldebb, tisztább és progresszívebb” város ígérete helyett egy törékeny és veszélyes fővárost kaptak a lakosok. Egy olyan várost, amely csak úgy éli túl a nagy rendezvényeit, ha lemondja őket, vagy kordonok mögé zárkózik. Az olimpia rövid időre elfedte a problémákat, de nem oldotta meg azokat.

Franciaországban az ellenőrizetlen migráció következményei mostanra tagadhatatlanná váltak. A Champs-Élysées szilveszter éjszakáján félig elhagyatottan áll majd, egy letűnt kor és az elveszett biztonságérzet mementójaként. A franciák többet érdemelnének egy Patyomkin-koncertnél, de úgy tűnik, Párizsban a valóság már nemkívánatos vendég.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

