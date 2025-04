Épp hogy egyéves lett, eltűnt a nógrádi csecsemő

A gyermek február 9-én töltötte be első életévét, március 6-án azonban eltűnt. A kisfiút a Balassagyarmati Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi, azonban most a lakosság segítségét kérik, amelyről ide kattintva, a Nool cikkében olvashat. A portálon fotót is talál az egyéves gyermekről.

Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy március 21-én, azaz másfél hete veszett nyoma egy zalaegerszegi kétéves kislánynak, őt most találták meg a rendőrök.