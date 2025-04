Hivatalos, ez okozta a nagykőrösi tömeges ételmérgezést

A nagykőrösi, márciusi tömeges ételmérgezés ügyében lezárult a vizsgálat, a közétkeztető cég a hibás – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Pest Vármegyei Kormányhivatal, de a Magyar Nemzet többet is megtudott. Megbízható forrásból származó információink szerint a Nébih laboratóriumában kétféle kórokozó baktériumtörzset tenyésztettek ki, ami a tömeges ételmérgezést okozta.

Nagykőrösön minden harmadik-negyedik családot érint az ételmérgezési ügy (Forrás: Wikimedia)

Megtévesztő vizsgálati eredmény

Ugyan a szolgáltató, az Eatrend Kft. a tömeges megbetegedések után azzal igyekezett nyugtatni a kedélyeket, hogy „a bevizsgált ételmintáink eredményei az adott napokra minden komponens tekintetében negatívak”, ez félrevezető és megtévesztő volt. Mert azt már elfelejtették hozzátenni, hogy egy általuk rendelt és fizetett szűk körű vizsgálat eredményét tették közhírré.

A hivatalos vizsgálat most fejeződött be, úgy tudjuk, a Pest Vármegyei Kormányhivatal a napokban szabja ki a büntetést, ami várhatóan súlyos lesz, mert az Eatrend Kft. jogszabályt is sértett. Ugyanez a szolgáltató egyébként ismerős a kormányhivatalnak, mert a szomszéd városban, Cegléden egyszer már megbukott,

több mázsa büdös, romlott húst találtak a főzőkonyhájában.

Akkor a cég neve még TS Gasztro volt, feltehetően az akkori botrány is közrejátszott abban, hogy átfestették a cégtáblát.

A hivatalos vizsgálat most zárult le a nagykőrösi tömeges ételmérgezés ügyében (Fotó: Pexels)

Sokkal több megbetegedés

Új hír, hogy a tömeges ételmérgezést nem az eddig ismert hatszáz, hanem sokkal több, pontosan 867 ember szenvedte el,

többségükben gyerekek, akik közül ötöt sürgősen kórházba kellett szállítani kiszáradás veszélye miatt.

Nagykőrösnek 23 ezer lakosa van, ami annyit jelent, hogy minden harmadik-negyedik családot érintett a tömeges ételmérgezés. Másként számolva: a nagykőrösi közétkeztetésben nagyjából 2300 fő vesz részt, és jóval több mint harmaduk beteg lett attól az ételtől, amit a menzán kapott.

Általános felháborodás

Az alföldi városban érthető, hogy általános a felháborodás, azt várják az emberek, hogy a város minél előbb mondja fel a szerződést a tömeges ételmérgezést okozó céggel.