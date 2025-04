Galambos Lajos: Még csak nem is ismerem azt, akit állítólag megvesztegettem

– A lelkem mindig szabad volt… – így kezdte a beszélgetést az ország trombitása, Galambos Lajos, aki ma már úgy gondolja, nem kellett volna belemennie a lélekölő harcba.

– Nagyon komoly stresszfaktor volt ez és nagyon nyomasztott. Ha tudtam volna tíz évvel ezelőtt, hogy ennek az egész sz*rnak ez az ára, akkor inkább azt mondtam volna, hogy oké, megyek! Egyszerűbb lett volna, de nem is sejtettem, hogy ez lesz. Annyit tudok mondani, hogy még csak nem is ismerem ezt, akit állítólag megvesztegettem – közölte a Bors újságírójával, hozzátéve,

hogy nem feltétlenül sikerült ép ésszel átvészelnie a szenvedést, amit vele együtt az egész családjának át kellett élnie.

Azt is elárulta, hogy István fia a történtek után döntött úgy, hogy jogász akar lenni. Be is iratkozott a jogi egyetemre, ahol most utolsó éves hallgató.

Most teljesen jól vagyok. Nem vagyok sértett. Jó a lelkem, megvagyok és elfogadtam ezt a helyzetet. Nem vagyok egy ma született bárány. Annyi minden apróságot csináltam az életben, annyi mindenért megbüntethettek vagy elmarasztalhattak volna. Csak ezért nem…

– fogalmazott sejtelmesen a zenész, aki mostanra átértékelte a „szabadság” szó jelentését, és úgy gondolja, a kevesebb is elég. A Borsnak elárulta, hogy szeretné korábbi fényűző életvitelét szerényebbre cserélni. Még valódi Salvador Dali-festményét is el fogja árverezni, amit korábban nagy becsben tartott.

Áramot, vizet és gázt lopott az ítélet szerint

A Budaörsi Járási Ügyészség 2017 januárjában vádolta meg Galambos Lajost „társtettesként elkövetett, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett lopás és vesztegetés” miatt. A vádiratban az állt, hogy a zenész mocsai birtokán – ahol a Bors is beszélgetett vele – 1993 és 1999 között egyedül, 2000-től pedig a feleségével közösen

szabálytalanul kötötte be az áramot, a vizet és a gázt,

aminek köszönhetően évekig csak nagyon keveset fizetett a fogyasztásmérők állása alapján.

A per közel nyolc évig tartott, ami alatt sok minden történt a tárgyalóteremben és azon kívül is. Cseréltek bírót az ügyében, de az megesett, hogy Galambos Lajost a tárgyalóteremből vitte el a mentő. Végül 2022 decemberében jogerősen három és fél évnyi börtönbüntetésre ítélték, amelynek letöltését 2023. április 23-án kezdte meg. A rácsok mögül tizennégy hónappal később ugyan kiengedték, de nem lett teljesen szabad, mivel reintegrációs őrizetben kellett eltöltenie még tíz hónapot. Húsvétkor került le a lábáról a nyomkövető.

A Borsnak adott teljes exkluzív interjút videóként megnézheti, ha ide kattint!