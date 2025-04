Hidvéghi Balázs: A Tisza–Brüsszel-paktum a gátlástalan hatalomvágyról szól + videó

– Az az igazság, hogy nagyon ritka az az Európai Parlamentben is, hogy valaki ilyen direkten a saját hazája ellen beszéljen, és ilyen nyíltan bevallja gyakorlatilag, hogy azon dolgozik, hogy rosszabb legyen a honfitársainak. Ez történt most Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének az esetében, aki egészen világosan elmondta, hogy őket az segíti, hogy Magyarországon gazdasági nehézségeket okoz például az, hogy az unió bizonyos pénzeket visszatart egy politikai zsarolás keretében, ez nekik segít, romlik az életszínvonal az állítása szerint, és nem kerül sor néhány kórház vagy rendelőintézet felújítására, és ez milyen jó – idézte fel a Tv2 reggeli műsorában Hidvéghi Balázs.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint ez elképesztő beismerése annak a cinikus hatalomvágynak, ami jellemzi a Tisza Pártot, és egyben annak a megállapodásnak, ami Tisza–Brüsszel-paktumnak tekinthetünk. Ez arról szól, hogy Brüsszelben mindent elkövetnek azért, hogy a hatalomba segítsék a Tisza Pártot, például visszatartanak nekünk járó uniós forrásokat politikai okokból.

Cserébe viszont nyilván elvárások is vannak, a legfontosabb elvárás pedig most Ukrajna támogatása.

Ezt be is jelentette a Tisza Párt most a hétvégén – emlékeztetett az államtitkár.