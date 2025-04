Hollik István: Brüsszel Péter teljesíti Manfred Weber parancsát

Ezért fontos a Voks 2025 az ukrán EU-tagságról

Arról, hogy a Tisza Párt többször is hitet tett Ukrajna uniós csatlakozása mellett, a KDNP képviselője úgy vélekedett, hogy Brüsszel Péter megkapta a parancsot Manfred Weberéktől, és teljesíti is, amit vállalt. – Mivel egy feketeöves, megrögzött hazudozóról beszélünk – aki nemcsak a családját és a politikai közösségét árulta el, hanem a hazáját is –, nem kell meglepődnünk azon, hogy hangosan nem foglal állást. De ez a tettein és a szándékain nem változtat. Mindent megszavaznak az EP-ben, ami Ukrajna pénzügyi támogatását irányozza elő, és mindent megtesznek azért, hogy Ukrajnát gyorsítópályán felvegyék az unióba – fogalmazott. A kormánypárti politikus jelezte, hogy ez viszont felfoghatatlan anyagi terhet jelentene Magyarországnak is, és csak az európai adófizetők, köztük a magyarok innák meg a levét.

Ezt nem fogjuk hagyni! Ezért fontos, hogy mindenki részt vegyen a Voks 2025-ön

– szögezte le Hollik István.

Borítókép: Hollik István, a KDNP képviselője (Fotó: Teknős Miklós)