Húsvét ünnepén adta vissza lelkét Teremtőjének Ferenc pápa

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán emlékezett meg Ferenc pápáról, aki húsvét ünnepén adta vissza lelkét Teremtőjének.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

– írta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

A katolikus egyházfő 2013 óta töltötte be a pápai tisztséget, és több alkalommal is kifejezte Magyarország iránti szimpátiáját. Két alkalommal is járt Budapesten, legutóbb 2023 tavaszán.

Halála nemcsak az egyház, hanem az egész világ számára veszteség. Békeszeretete, szociális érzékenysége és közvetlensége miatt világszerte sokan szerették és tisztelték.