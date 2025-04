Így próbálja megúszni Till Tamás feltételezett gyilkosa, hogy sérelemdíjat kelljen fizetnie a halott fiú szüleinek

Beszélt arról is, hogy a gyanúsított feleségének és a rokonainak a vagyonára nem terveznek vagyonzárlatot kérni. Lichy József hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy ellehetetlenítsék F. János családját, azt szeretnék, ha F. János a büntetőjogi következmények mellett a vagyonjogi következményekkel is számolna.

A portál információi szerint Till Tamás feltételezett gyilkosa a börtönből egyengeti a szálakat, hogy a budapesti hatlakásos ingatlan tulajdonjoga és a haszonélvezeti joga is más nevére kerüljön. Az ingatlant egyébként már több értékesítő oldalon is meghirdették. Az ügyvéd rávilágított, a gyors tulajdonátruházási kérelmeket abban az időszakban nyújtották be, amikor F. János tavaly novemberben tanúként beismerő vallomást tett. Lichy József szerint látható, hogy az átruházások mögött nem valós tulajdonátruházási szándék áll, hanem valamilyen számítás. Úgy véli továbbá, hogy azért hirdetik az ingatlant, hogy kivonják a polgárjogi ügyvéd érvényesítése alól. Kiemelte azonban, hogy még nem késő, mert a további tulajdonátruházásra vonatkozó beadványokat még nem bírálta el a földhivatal.

Ha sietünk és a bíróság is elrendeli a bűnügyi zárlatot, még időben meg lehetne fogni ezt a házat

– fogalmazott Lichy József, aki hozzáfűzte, fontos, hogy még az ingatlan értékesítése előtt eredményeket érjenek el. Tamás családja és az ügyvéd ezekben a pillanatokban is a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség másodfokú döntésére várnak. F. János letartóztatását egyébként június 14-ig meghosszabbították.