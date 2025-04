Jard: Dermesztő hangfelvétel, életükért könyörgő emberek – interjú Galler Zsolt alezredessel + videó

Valamennyi médiában dolgozó újságíró, televíziós riporter, szerkesztő megdöbbent, amikor megérkezett a szűkszavú információ, hogy lövöldözés történt egy budapesti iskolában. Kisvártatva az is kiderült: kettős gyilkosság történt a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolában 2007. január 7-én este.

Akkor még nem tudtuk, hogy előre eltervezett gyilkosságról van szó, amelyet az egykori MSZP-s, hatmilliós sikkasztásért felelős volt gazdasági igazgató Deme Gábor gondolt ki és segítője, a fegyverrel rendelkező biztonsági őr, Kun Tamás követett el.

A csalását akarta elsikálni Deme az áldozatokkal, ám a megbeszélés végzetes lett. Magyarországi oktatási intézményben addig ilyen nem történt, de olyan sem, hogy egy elrejtett diktafon néhány óra alatt leplezze le a tetteseket. A helyszínre elsőként kiérkező Galler Zsolt alezredes – aki már 32 éve dolgozik a rendőrségnél - osztotta meg a döbbenetes történetet Kisléghi-Nagy Rudolf műsorvezetőnkkel. Kollégánk az elkövetés idején, majd később is sokat foglalkozott az üggyel, sőt több olyan bevetésen is részt vett, amelyet az alezredes vezetett.

De térjünk vissza Csepelre. Galler Zsolték éppen műszakváltásra készültek, amikor egy olyan információt kaptak, hogy meglőttek az egyik iskolában egy biztonsági őrt. Azonnal a helyszínre siettek, nem vártak senkire, a feladatuk az volt, hogy kiderítsék, az elkövető esetleg az objektumban tartózkodik -e még. Lőpor szagát érezték, ami friss volt. Amit akkor láttak, az egy eredetileg jobbkezes, de a bal kezén átlőtt kezű férfi volt, aki első körben azt mondta, hogy egy kicsapott diák csuklyában lövöldözött az iskolában bosszúból, akit felismert.

Az alezredes elmondta, akkor már voltak kétségei, ugyanis az állítólagosan meglőtt férfi nem az életét féltette, nem a mentőket hívta, hanem egy sarki üzletbe ment át, hogy jelezze, baj van.

Nem mellékesen ismerőseivel telefonált, mielőtt Galler Zsolték megérkeztek, ugyanis ők hívták ki hozzá a mentőket. Kun Tamásnak, az iskola gondnokának meg sem fordult a fejében, hogy elvérezhet, utólag az is kiderült, hogy kimeneti sebet sem találtak rajta, így vélhetően saját magát lőtte meg. Az alezredes szerint a férfi meglepő viselkedése lehetett volna a sokk hatása is, ami ritkán, de egy százalékban előfordul. A bevetési osztály végezte tovább a feladatát, minden termet, épületrészt átfésültek a tettes után, amikor megtalálták Takács József igazgató és Papp László tanár holttestét. Hogy egyszerűen fogalmazzunk, a csoport csak úgy dolgozhatott, hogy a nyomok ne sérüljenek, nem vizsgálhatták át a két halott férfi ruházatát sem, csupán a pulzusuk alapján állapíthatták meg, hogy elhunyt mindkét személy. Műsorvezetőnknek elmondta az alezredes, feltűnt neki, hogy minden iroda nyitva volt, kivéve a szerverszobát- ahol minden felvételt rögzítenek-, amelynek ajtaját valaki berúgta, ahol egy véres lábnyomot is találtak. Ehhez viszont erő kellett. Galler Zsolt egyre inkább érezte, hogy valami nincs rendben. A mentőautóban fekvő hatalmas testű biztonsági őr cipőjét megnézte, amely véres volt és gyorsan kiderült számára, hogy Kun Tamás rúghatta be az ajtót. Közben Galler csapatát elküldték, hogy felkutassák a Kun által megnevezett volt diákot, akit nem sikerült megtalálni. Mire visszatértek, minden világos lett, ugyanis

egy elrejtett diktafont találtak a bűnügyi nyomszakértők az elhunyt Papp László pulóvere alatt, amelynek hanganyagából a kettős gyilkosság minden részletére fény derült.

Podcast műsorunkban Galler Zsolt elmondta műsorvezetőknek, még most is mélyen megérintik a felvételen elhangzott mondatok, amikor emberek könyörögnek az életükért. Megrázó mondatok, további részletek a Jardban.