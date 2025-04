Kollár Kinga kapott egy jó tanácsot a botrányos kijelentése után + videó

A közösségi oldalán egy videóban reagált Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő Kollár Kinga néhány nappal ezelőtti kínos elszólására. A fideszes politikus elmondta, hogy a Magyar Péter vezette tiszások most magyarázkodásba kezdtek. Néha azt mondják, hogy csak irónia, félreértés volt Kollár kijelentése, a Tisza márpedig mindig azért dolgozik, hogy minél hamarabb megérkezzen a magyarok pénze. Máskor pedig azt mondják, hogy a Fidesz kétségbe van esve a felmérések miatt, és ezért támadják a tiszás képviselőt.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerint a Tisza hiába magyarázkodik Kollár Kinga kijelentése után. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A helyzet az az, hogy a tiszás képviselő mondatait nem lehet magyarázni. Egyértelműen arról beszélt, hogy milyen hatékony a jogállamisági eljárás meg a pénzek visszatartása, mert ez gazdasági károkat okozhat, és ez jó az ellenzéknek. A tartalomnál csak a távolságtartó érzéketlenség a megdöbbentőbb. A magyarok ott a távolban elvesztik a pénzüket, de ez nekünk jó, ők ezt magyarázzák. Az EP-képviselőket nem ezért küldik Brüsszelbe. Ilyen mondatok nem hangozhatnak el. Ha mégis elhangoznak, akkor annak következményének kell lennie. Várjuk!

– fogalmazott Dömötör Csaba.

Orbán Viktor: Kollár Kinga kijelentése az őszödi beszédhez hasonlít

Orbán Viktor is reagált Kollár Kinga vallomására, a kormányfő a Kossuth rádióban azt mondta, a Tisza politikusai nem szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, ráadásul még büszkék is rá. Szerinte az a céljuk, és örülnek annak, hogyha Magyarországon rosszul mennek a dolgok, mert akkor az jó az ellenzéknek – ezt nem is tagadják.

Leszögezte, hogy az EP-képviselőket a magyar emberek azért választották meg, hogy Brüsszelben Magyarország érdekét képviseljék, sőt ha kell, harcoljanak Magyarországért. Elmondta, hogy kormányfőként ő maga is harcol a magyarok érdekeiért, így a Magyarországnak járó EU-s források felét már kiharcolta, az már a számlánkon van.

A kormányfőnek Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde jut az eszébe, hiszen most a Tisza Párt azt próbálja meg elmagyarázni, hogy az a helyes dolog, ha Brüsszelben egy képviselő a saját hazája ellen dolgozik.

A politika nem a hatalomról, hanem az országról szól, az embereket, Magyarországot kell szolgálni. Aki hatalomért és pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni

– jelentette ki Orbán Viktor.

Az emberek dühösek a Tisza politikusára

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kollár Kinga közösségi oldalát is ellepték a dühös hozzászólások, miután a Tisza Párt EP-képviselője a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén arról beszélt, hogy hatékony a Magyarországnak járó uniós források befagyasztása a jogállamisági hiányosságokra hivatkozva, mert ez negatívan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. – Hogy pár példát hozzak, az RRF-programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi – tette hozzá elégedetten.

Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– jelentette ki Kollár Kinga, akinek egyébként többek között madeirai luxusingatlanja van, tiszás feltűnése előtt pedig Luxemburgban élt.

Borítókép: Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)