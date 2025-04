Így dolgozott Kollár Kinga Brüsszelnek már a Gyurcsány-kormány idején is

Kollár Kinga aktívan együttműködött a Gyurcsány-kormánnyal, karriert épített a baloldali kormányok alatt – hívta fel a figyelmet a Tényellenőr. A blog hangsúlyozta: ez abban az időszakban volt, amikor az Európai Bizottság jelentős szerepet játszott a magyar költségvetés számainak eltitkolásában, ami az őszödi beszédhez, majd a 2006-os őszi véres tömegoszlatásokhoz, az ország eladósodásához és az IMF-hitelfelvételhez vezetett.

Mint arról lapunk is beszámolt, azonban Kollár Kinga – most már – Tisza párti EP-képviselő személye csak most került igazán bele a magyar politikai köztudatba. Emlékezetes, Kollár Kinga egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.

Kollár Kingának köszönhetően a Tisza Párt ellen annyira felforrt a közhangulat, hogy végül lapunk publicistája, Bayer Zsolt a CÖF-CÖKA képviseletében egy tüntetést is meghirdetett, amely

ma délután 15 órakor a Lövőház utca és a Millenáris sarkán lesz.

A Tényellenőr azonban felidézte, Kollár Kinga magyarokért tett „munkássága” egészen 2003-ig vezethető vissza. Pályáját még a Medgyessy- majd Gyurcsány-kormányok idején kezdte, egészen pontosan Kovács László, majd Somogyi Ferenc külügyminisztersége idején kezdte Brüsszelben.

Életrajza szerint a Versenypolitikai Főigazgatóságon, épp az újonnan csatlakozott országok – vagyis mint a 2004-ben csatlakozó Magyarország – támogatásának szakpolitikai felelőseként dolgozott 2003 és 2005 között. 2006 és 2008 között, azaz a Gyurcsány-kormány idején, az Európai Bizottság budapesti képviseleténél az információs hálózatok koordinátora volt.

„Ez azért kiemelten érdekes időszak, mert ekkor hamisította meg a Gyurcsány-kormány a konvergencia-programot, eltitkolva a magyar gazdaság valós helyzetét. Ebben pedig az Európai Bizottság a pénzügyi biztosa, a spanyol Joaquin Almunia vezetésével kiemelt szerepet játszott”

– mutattak rá. Kollár büszkén írja azt is önéletrajzában, hogy az akkori kormánnyal együttműködésben részt vett az Európai Uniót népszerűsítő kommunikációs kampányok, illetve események szervezésében.

A sors fintora, hogy hiába nem dolgozik már Gyurcsánynak, mégis csak most kezdték egy lapon emlegetni vele. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter így fogalmazott a témában: