Kudarcba fulladt a Momentum újabb akciója + fotók

Újra nevetségessé tette magát a Momentum, ugyanis a baloldali párt a hidak után most a Parlament épületét akarta blokád alá vonni. Az akcióról azonban már az első percben is látszott, hogy bukásra van ítélve – számolt be a Magyar Nemzet helyszíni tudósítója.

Tordai Bence is megjelent a Momentum blokádjánál (Fotó: Polyák Attila)

A Parlament előtt mintegy harminc ember gyűlt össze, és ekkor egyértelművé vált a Momentum aktivistáinak a száma is:

ez nemhogy a teljes blokádhoz, de még egy nagyobb házibulihoz is kevés lenne.

A kis létszámra való tekintettel úgy döntöttek, hogy a Parlament parkolójának a bejáratát állják el. Azonban még ennek az eltorlaszolása sem sikerült nekik, ugyanis a rendőrök megelőzték őket.

A momentumosok a Parlament parkolójának a bejárata előtt (Fotó: Polyák Attila)

A csalódott tüntetők egy része Tisza István szobrához ment, ahol tanácstalanul ácsorogtak, és elégedetlenkedtek azon, hogy ebből a megmozdulásból sem lett semmi.

Kudarcba fulladt a Momentum akciója (Fotó: Polyák Attila)

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az Országházból kitiltott Momentum múlt héten jelentette be, hogy blokád alá akarják venni a Parlamentet, ahol ma szavaznak a képviselők az alaptörvény módosításáról. Ezt próbálnák megakadályozni a baloldali párt támogatói.