Mobilapplikáción keresztül is bejelenthetjük a halálos vírust terjesztő kullancsokat

Évek óta tart a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programja, melynek célja a Magyarországon újonnan megjelenő, nem őshonos Hyalomma kullancsok megtelepedésének és terjedésének vizsgálata – olvasható a kutatási hálózat honlapján. Mint írták, mostantól a kullancsfigyelő oldal mellett a PragmaTick mobilalkalmazás is segíti ennek a nem őshonos kullancsnak a monitorozását.

Fotó: Pexels

Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszeren is elérhető. Kérik a lakosságot, hogy kullancsészlelés esetén figyeljék meg az állatot, fotózzák le, és ha Hyalomma fajra gyanakszanak, zárható tégelyben őrizzék meg, majd jelezzék a kutatóknak. Néhány egyszerű kérdés megválaszolásával és a kullancsról készült fotó csatolásával pár perc alatt bejelenthetők a talált példányok, ezzel a felhasználók nagyban hozzájárulnak a hazai és a nemzetközi kutatásokhoz is.

Az appban emellett sok hasznos információ elérhető a Hyalommáról és más, magyarországi kullancsfajokról vagy akár a kullancsokkal kapcsolatban keringő tévhitekről.

Hazánkban nagyjából húsz-harminc kullancsfaj él, ezek egy része a Hyalomma fajok által szintén kedvelt gazdaállatokon élősködik. A Hyalommák több szempontból is különböznek a széleskörűen ismert hazai kullancsoktól, ez segíthet a beazonosításukban is: nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű háti pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak. Mindez szabad szemmel is látható.