Rapid délutáni friss – Inzultált riporterek, de ilyenkor hallgat a balliberális oldal + videó

Hiába vártak kollégáink is arra, hogy a tegnap esti tüntetésen riporternőket ért inzultusokkal kapcsolatban megszólaljon bárki a balliberális oldalról, ez szokás szerint most sem történt meg.

A Rapid délutáni adásában a Mediaworks két főmunkatársa, Kis Ferenc és Kárpáti András erről is értekezett, de visszatértek a tiszások EP-képviselőjére is, aki szerint nekik annál jobb, minél rosszabb a magyaroknak, illetve a Bige László elleni feljelentés is szóba került podcastműsorunkban.

Kezdjük most is a tényekkel. A pride-párti tüntetők két kolléganőnket, a Hír TV-t tudósító Szabó Rékát és Futó Boglárkát folyamatosan zaklatták élő bejelentkezés közben is a demonstrálók.

Üvöltöttek, megafonba ordították alpári üzeneteiket, zászlókkal takarták ki a kamerát. Nem elégedtek meg ennyivel, egy tüntető késő este a mikrofont is kiragadta Futó Boglárka kezéből, amit egyik munkatársa szerzett vissza, így tudta folytatni munkáját. Csak megjegyezzük, ilyen még nem történt a televíziózás történetében.

Kis Ferenc és Kárpáti András is várta, hogy talán megszólal valaki a balliberális oldalról az ügyben, de ahogy szokták, mélyen hallgattak most is. Miután ezt hosszasan elemezték újságíróink, áttértek arra a tiszás véleményre, ami az EP egyik bizottságában hangzott el Kollár Kingától, miszerint a magyar ellenzéknek az nagyon jó, ha visszatartják az uniós pénzeket, mert ez a kormány elleni elégedetlenséget szítja. Végül a Tisza Párt támogatójára, Bige Lászlóra terelték a beszélgetést, aki feltehetően vagyonkimentést hajt végre cégénél, és már fel is jelentették. Többet bővebben a Rapidban.

Borítókép: a Rapid délutáni adásában a Mediaworks két főmunkatársa, Kis Ferenc és Kárpáti András (Forrás: YouTube/Képernyőkép)