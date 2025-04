Rapid Extra – Orbán Viktor nézőpontja: Ferenc pápa volt a legfőbb szövetségesünk a béke megteremtésében

Boros Bánk Levente emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök mellett a pápa volt az, aki folyamatosan felhívta a figyelmet a béketörekvésekre, második magyarországi látogatásának is ez volt az egyik központi témája. Hozzátette azt is, Ferenc pápa soha nem uszított egymás ellen senkit, hanem azt kérte, hogy most már tegyenek valamit a világ vezetői. Ez a hozzáállás mindenképpen hiányozni fog, bár még nem tudjuk, ki lesz az utóda. Vendégünk elmondta azt is, várjuk ki, milyen irányt vesz a katolikus egyház, bár nem tiszte megítélni a belső viszonyokat, de mégis egy világvallásról van szó, amely a békét hirdeti, így vélelmezhető, hogy ezen az úton mennek tovább, persze kérdés, hogy mennyire aktívan. Boros Bánk Levente úgy fogalmazott, hiába akar véget vetni a háborúnak az Egyesült Államok, Magyarország és a Vatikán, ha folyamatosan köveket gördítenek a békefolyamat útjába.

A beszélgetésből az is kiderült, hiába beszél Brüsszel arról, hogy támogatja Ukrajnát, miközben nem az országot és annak népét segíti, hanem a háború folytatásához szükséges összegeket szavaznak meg. A Nézőpont Intézet vezető-helyette itt említette meg a Voks 2025-öt, ahol a magyarok szavazhatnak Ukrajna uniós csatlakozásáról, ugyanis a céldátum már megvan, Brüsszel 2030-ra tervezi a tagfelvételt. Hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtsük a háborús inflációt, miközben a brüsszeli elit teljesen elrugaszkodott a valóságtól, miközben azt sem tudjuk, hányan élnek Ukrajnában és pontosan mekkora is a területe, milyen kormányt akarnak az ukránok. Minderről bővebben a Rapid Extrában.