Szentkirályi Alexandra: Minden korrupt dollárnak és eurónak utánajárunk + videó

A Városháza rejtegeti a dollárokat. Köteleztük a főpolgármestert, hogy számoljon be minden olyan fővárosi projektről, ahol USAID-pénzek bukkantak fel. Volt ideje – több mint egy hónap –, mégis csak egy adatbázisokat tartalmazó linkgyűjteményt kaptunk. Ez nem beszámoló, ez menekülés – közölte Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Karácsonyék átláthatóságot ígértek, most hallgatnak (Fotó: MTI)

A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: Karácsony annak ellenére, hogy a budapestieknek átláthatóságot ígért, amit el is várnak tőle, megint lapít.

Ehelyett csak a Soros-hálózat szervezeteivel közösen futtatott projekteket látunk: Amnesty, TASZ, Transparency, Háttértársaság – mindenhol ott a dollárszag.

– Akár bevallja, akár nem, ki fog derülni minden. Mi minden korrupt dollárnak és eurónak utánajárunk – hangsúlyozta a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője.

Mint arról már beszámoltunk, a fővárosba is begyűrűzött a USAID-botrány, amit Donald Trump indított el Amerikában, amikor kormánya befagyasztotta a külföldi támogatások kifizetését. Budapest lakhatási kérdéseiben több, Sorosék által támogatott civil szervezet igyekszik nyomást gyakorolni a főváros vezetőire és képviselőire. A magukat Lakhatási Koalíciónak nevező szervezetek több szállal is kapcsolódnak a Karácsony Gergely vezette fővároshoz: a fővárosi civil munkacsoportokban és a Fővárosi Lakásügynökségben is jelen vannak. Szécsényi Dániel, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője korábban kiemelte: a USAID-botrányban érintett civil szervezetek, médiumok és egyéb szereplők listája folyamatosan bővül.