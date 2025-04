Karácsony Gergely lapít a USAID-támogatások ügyében

Nem okoz meglepetést, hogy határidőre nem sikerült teljesíteni azt a vállalást és feladatot, amelyet a közgyűlés a főpolgármesterre bízott – mondta el a Magyar Nemzetnek Szécsényi Dániel, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. A politikus kiemelte: a USAID-botrányban érintett civil szervezetek, médiumok és egyéb szereplők listája folyamatosan bővül.

– Azt pontosan tudjuk, hogy a főpolgármester sunyít, hiszen

látjuk a városháza körül tevékenykedni azokat a szervezeteket, amelyek már rajta vannak az eddig közzétett USAID-listán. Ökotárs, TASZ, Amnesty, hosszú a dollárlista.

Karácsony Gergelynek most kötelessége bevallani, hogy pontosan kik és milyen minőségben voltak együttműködésben a jelenlegi városvezetéssel – közölte Szécsényi. Hozzátette: amennyiben a főpolgármester ezen szervezetek neveit nem adja ki, akkor sincs minden veszve, ugyanis

a Magyarországról Washingtonba küldött kormánybiztos, László András egyre több információhoz jut,

hiszen az új amerikai adminisztráció folyamatosan bővíti azt a honlapot, ahol ezek a szerződések fellelhetők.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal is kutatást folytat az ügyben, tehát mindenképpen kiderül az igazság, mindenképpen színt kell vallania Karácsony Gergelynek. Akár bújócskázik, akár nem, hogy megússza a beszámoló nyilvánosságra hozását

– jegyezte meg a képviselő.

Mint arról már beszámoltunk, a fővárosba is begyűrűzött a USAID-botrány, amit Donald Trump indított el Amerikában, amikor kormánya befagyasztotta a külföldi segélyek kifizetését. Budapest lakhatási kérdéseiben több, Sorosék által támogatott civil szervezet igyekszik nyomást gyakorolni a főváros vezetőire és képviselőire. A magukat Lakhatási Koalíciónak nevező szervezetek több szállal is kapcsolódnak a Karácsony Gergely vezette fővároshoz: a fővárosi civil munkacsoportokban és a Fővárosi Lakásügynökségben is jelen vannak.