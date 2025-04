Törvénymódosítás a békés többségért – ne álljanak tízezrek a dugóban

Az elmúlt hetekben tartott pride-párti tüntetések jelentős káoszt okoztak, ugyanis a demonstrálók többször is fővárosi hidakat foglaltak el, így akadályozva a közlekedést. Erre reagálva Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban jelezte, hogy beszélt jogászokkal és a képviselőtársaival is, és beadnak egy olyan törvénymódosítást, amely megpróbálja a nem tüntető emberek, az adott demonstrációtól távol maradók jogait is figyelembe venni.

Négy hidat is lezártak a tüntetők a csúcsforgalom idején Fotó: Ladóczki Balázs

Fontos a gyülekezés szabadsága, hiszen az a jó, ha mindenki elmondhatja a véleményét, akár erőteljes formában is, de az nem normális, hogy közben emberek ezrei vagy tízezrei rekednek benn egy budapesti dugóban és nem tudják végezni a munkájukat azért, mert néhány száz ember úgy dönt, hogy utakat, hidakat zár le

– fogalmazott a miniszterelnök.