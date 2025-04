Utcáról a lakásba költözött a hajléktalanság

Dódity Gabriella még fővárosi képviselőként mutatta be a kispesti Attila utcai képeket a Fővárosi Közgyűlésben azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet: utógondozás nélkül milyen állapotba kerülhetnek a hajléktalanoknak kiadott fővárosi ingatlanok. Ismert,

Karácsony Gergely főpolgármester hajléktalanokat költöztet fővárosi bérleményekbe és nyugdíjasházakba.

Az Attila utcai eset és a fővárosi bérlakások hasznosítása ott kapcsolódik össze, hogy a kispesti önkormányzat és a főpolgármesteri hivatal is az Utcáról Lakásba Egyesület közreműködését kérte.

Fotó: Facebook

A kispesti mintaprojekt teljes kudarcba fulladt:

a beköltöztetett hajléktalanok nemcsak lelakták, szó szerint tönkretették, széthordták az ingatlant, hanem egy komplett szeméttelepet hoztak létre a 2016-ban felújított társasház udvarán és helységeiben.

Az antiszociális bérlők nem csak a kerületi önkormányzatot károsították meg: életvitelük miatt leértékelődtek a környékbeli ingatlanok, nem beszélve arról, hogy a szomszédok nyugalmát is rendre megzavarták a beköltöztetett hajléktalanok, akik nem tartották be a közösségi együttélés szabályait, és a lakbért sem fizették. A bérbe adott ingatlanokban jogcím nélküli lakáshasználók tartózkodtak, köztük olyanok is, akik a korábbi lakók mellé csapódtak.

Fotó: Facebook

Végül tetemes közüzemi tartozást halmoztak fel a lakásfoglalók. Dódity Gabriella, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője szerint maga a telek százmillió forintot ér, ellenben a terület megtisztítása a szeméttől és az épület lebontása hatvanmillió forintba kerül.

A fideszes politikus azt is megjegyezte: az önkormányzat is felelőtlenül állt a saját vagyonához, hiszen éveken keresztül pusztult le az ingatlan.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az Utcáról Lakásba Egyesületet Varga Attila kispesti alpolgármester, Karácsony Gergely párbeszédes párttársa ajánlotta a Gajda Péter (MSZP) vezette önkormányzat figyelmébe.

Ők vettek részt a bérlők kijelölésében, ám a hajléktalanok beilleszkedését szolgáló utógondozás elmaradt.

Miután Karácsony Gergelyt 2019-ben főpolgármesternek választották, azonnal a fővárosi önkormányzat partnerszervezete lett az Utcáról Lakásba Egyesület. Az egyesület egyik alapító tagja a szélsőbaloldali Jámbor András országgyűlési képviselő (Párbeszéd–Zöldek-frakció) élettársa.

Karácsony első intézkedései közt volt, hogy a főváros VIII. kerületi Kőbányai úti bérházába a Gyáli úti szállóról több tucat hajléktalant költöztettek be az évek óta ott élő bérlők közé, természetesen itt is elmaradt a kedvezményezettek utógondozása.

A hatalmas bérházat rövid időn belül ellepte a lom és a kosz, idegenek jelentek meg, mindennaposak lettek a balhék és a tivornyák, de bűncselekmények és tűzeset is történt a bérházban.

A csepeli és egy újpesti nyugdíjasházban a hajléktalanok beköltöztetése után ágyipoloska-invázió kezdődött, közegészségügyi problémát okozva.

A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylés nyomán megtudta: a korábbi ciklusban 299 fővárosi bérlakásba költöztek új bérlők. A bérbe adott 299 lakásból 189 lakást hajléktalan élethelyzetből vagy családok átmeneti otthonából kikerült személyeknek adtak bérbe. Ami ennél is szembetűnőbb: a 189 bérbe adott lakásból 101-be a bérlő egyedül költözött, 58 lakásba két fő költözhetett be, mindössze öt kiskorú gyermek kapott lakhatást.

Borítókép: Attila utcai ingatlan (Fotó: Dódity Gabriella/Facebook)