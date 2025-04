A HírTv 22.00-kor kezdődő híradójában élő adásban ragadta ki egy demonstráló Futó Boglárka riporter kezéből a mikrofont, amit vélhetően a technikus szerzett vissza. Az élő bejelentkezés miatt az eset bekerült a híradóba is. Mint azt már megírtuk, már korábban is rátámadtak Futó Boglárkára és a HírTV stábjára, nem csak ma, hanem az ezelőtti tüntetéseken is.