A brüsszeli elit újabb illúziók mentén vezetné félre Európát

Röpke három és fél év elteltével a Bild is eljutott odáig, hogy kimondja: a szankciós politika nem működik – idézte fel Hidvéghi Balázs egy Facebook-bejegyzésében. A fideszes EP-képviselő arra is emlékeztetett, hogy miközben a német sajtó most kezdi felismerni a realitásokat, addig az Európai Bizottság vezetői – például Ursula von der Leyen és Kaja Kallas – továbbra is újabb szankciós csomagokban bíznak, amelyek célja az orosz gazdaság „bedöntése”.

Mint írja: „Ez ugyanaz a realitásérzékkel megáldott gondolatvilág, mint amikor azt mondták nekünk, hogy az »illegális migráció nem létezik« vagy hogy »Ukrajna uniós csatlakozása Európa érdeke«.” Hidvéghi hangsúlyozta: ezekben a döntésekben közös, hogy azok az európai emberek megkérdezése nélkül, sőt a véleményük teljes ignorálásával születtek meg. Kiemelte:

a valóság hosszú távon mindig utoléri a politikai illúziókat.

Véleménye szerint a szankciós politika több kárt okozott Európának, mint Oroszországnak, az illegális migráció pedig tíz év alatt súlyos, sokszor visszafordíthatatlan változásokat idézett elő Nyugat-Európa városaiban. Ukrajna uniós csatlakozását pedig teljesen ellentétesnek tartja az európai polgárok érdekeivel.

Hidvéghi szerint a magyar kormány már bizonyította, hogy képes megállítani Brüsszel migrációs terveit – most pedig hasonló határozottságra van szükség Ukrajna ügyében is. Zárásként arra szólította fel követőit: „Álljunk ki az érdekeinkért, és ne hagyjuk, hogy Brüsszelből újra megpróbáljanak a fejünk felett dönteni! Szavazzunk a Voks 2025-ön!”