Beteg, idős embereket és egy várandós nőt is átvert egy csaló

2022 nyara és 2024 tavasza között Budapest több kerületében keresett áldozatokat egy fiatal. Többnyire nyugdíjas, beteg embereket választott ki, nem csak idegeneket, az ismerőseit is meglopta változatos mesékkel. Több embert egy boltban figyelt ki. Hazáig követte őket, ahol elvette a pénzüket. Tizenegy áldozatának azt mondta, hogy a vízműveknél dolgozik, így jutott be a lakásába. Akkor lopta meg őket, amikor nem figyeltek. Még a bankkártyáikat és az irataikat is eltette. Az ellopott összegeket elköltötte, a kártyákról pedig pénzt vett fel.

Egyesek bizalmát úgy szerezte meg, hogy segített nekik.

Egy asszonynak hazavitte a csomagjait, majd vizet kért és bement a lakásba, hogy meglopja. Egy másik ismerősének is a csomagokkal segített. A lakása előtt felajánlotta, hogy kifesti, csak adjon neki pénz ecsetre az asszony. Hiába fizetett az áldozat, a férfi nem akart dolgozni. Kereste az asszony, de nem tudta elérni, ekkor jött rá, hogy becsapták. Egy ismerőse beteg nagyapjának pedig azt ajánlotta fel, hogy megborotválja. Megtette, és közben kiemelte az ingzsebéből a pénzét.

Egyik ismerősét a várandós feleségével együtt verte át.

Tőlük albérletre foglalót és bérleti díjat vett át egy olyan lakásra, amely sosem volt az övé, és amelynek a tulajdonosa semmit sem tudott az egészről. Valakit karácsonykor vert át, egy házaspárt pedig valamilyen mondvacsinált ürüggyel még bántott is, mielőtt meglopta őket. Ellökte az egyiküket, hogy félelmet keltsen bennük.

B. János ellen kifosztás, csalás, lopás, rablás, sikkasztás és testi sértés miatt indult eljárás.

A férfit elfogták és letartóztatták, majd bűnügyi felügyelet alá került, de megszökött. Újra elfogták és letartóztatták. B. Jánost a nyomozók 36 rendbeli bűncselekmény miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozást vádemelési javaslattal zárták le a XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon.