Már azelőtt eltüntette Gyurcsányt a dollármédia, hogy a politikus bejelentette volna a visszavonulását

Gyurcsány Ferenc visszavonulása és válása bőven ad témát a sajtónak, a volt miniszterelnök körüli hírekkel a baloldali sajtó is részletesen foglalkozik. A dollármédia érdeklődése az elmúlt egy évben azonban korántsem volt ilyen élénk Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció iránt.

Az egykori kormányfőt és pártját ugyanis a balliberális sajtó gyakorlatilag törölte a hírfolyamból, miközben Magyar Péter minden rezdüléséről beszámolt. A Tisza Párt elnöke számára kínos hírekről, botrányokról ugyanakkor csak jelentős késéssel adnak hírt a főként külföldről pénzelt médiumok.

Gyurcsány, DK lecsavarva

De kanyarodjunk vissza a DK-hoz és Gyurcsány Ferenchez! Az egykori miniszterelnök és pártja már Magyar Péter színre lépését követően érezhetően vesztett a médiafigyelemből. A tavalyi európai parlamenti választást megelőző egy hónapban a meghatározó baloldali lapok közül a 24 tíz, a Telex 16, a Hvg.hu tíz, a 444 pedig 15 alkalommal írt Gyurcsányról. Noha ezek a számok magasabbak a jelenleginél, ám sok esetben épp csak megemlítették a DK-elnököt, például arról készített összefoglalókban, hogy melyik politikus hány helyen kampányolt. Gyurcsányék számára kifejezetten kedvező tudósítás nem szerepel az említett anyagok között, ellenben ironikus hangvételű vagy bíráló jellegű annál inkább.

Ugyanebben az időszakban Magyar Péterről és a Tiszáról több száz írás jelent meg a baloldali sajtóban. Ezeknek a cikkeknek egy jelentős része konkrétan PR-anyag, mint amilyen például a Telex „Az utolsó bohóc emojit is Magyar Péter írja a Megafon posztjai alá hajnalban, de már van mögötte egy láthatatlan csapat” című írása.

A baloldali sajtó sok esetben egyszerűen átvette és népszerűsítette Magyar facebookos kampánytartalmait. Emellett részletesen beszámoltak a Tisza-vezér különböző népszerűséghajhász akcióiról, például arról, amikor kibérelte a felcsúti kisvasutat, hogy a támogatóival közösen járják be a környéket.

Ekkor azonban még Magyarral szemben is megjelentek kritikus hangvételű cikkek a dollármédiában. Például több lap is beszámolt arról, hogy a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának akkori alelnöke jogállamisági aggályokat hangoztatva bírálta Magyar Pétert. Az is számos balliberális portálon megjelent, hogy Magyar Péter Juszt László 2002-es műsorában arról beszélt, kötelet tenne Medgyessy Péter egykori szocialista miniszterelnök nyakába.

Csak Magyar Péter számít

Az elmúlt hetekben Magyar Péterről továbbra is százas nagyságrendben készültek cikkek a dollármédiában, míg Gyurcsány mellőzöttsége tovább fokozódott. Az egyik nagy hírösszesítő oldal találatai szerint a DK-elnök visszavonulásának bejelentése előtti egy hónapban Gyurcsányt összesen 19-szer említették, ráadásul a cikkek többsége erősen kritikus volt, vagy marginális, politikailag mellékes dolgokkal foglalkozott.

Pedig Gyurcsány próbálkozott, az elmúlt időszakban több akcióval is igyekezett a hírekbe kerülni. Március elején például lakókocsis országjárásra indult, emellett színpadias körülmények között megígérte egy hátrányos helyzetű grábóci testvérpárnak, hogy új házat épít nekik. Ám ezek a kísérletek jórészt visszhang nélkül maradtak: a szórványos baloldali tudósítások nem számoltak be részleteiben az országjárásról.

Mindeközben Magyar Péter akcióival – sőt akár csak a különböző kijelentéseivel – sokkal behatóbban foglalkoznak a dollármédia felületei.

A Fidesz őszödi beszédeként beharangozott „dokumentumról” például sok tucatnyi tudósítás született, annak ellenére, hogy mindössze Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy korábbi nyilvános beszédéből kontextus nélkül kiemelt mondatokról volt szó, amelyek az ütőképes haderő fontosságáról szóltak.

Készpénznek vett álhírek

A Tisza-vezér kijelentéseit a baloldali orgánumok más alkalmakkal is jellemzően készpénznek vették, amiről az olyan címek tanúskodnak mint a 24 „AI-jal manipulált szexvideó, drogbotrány, új ellenzéki pártok – így próbálják majd ellehetetleníteni a Tisza indulását Magyar Péter szerint” című cikke, vagy a 444 „Magyar Péter nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását” elnevezésű írása.

A Magyar Péterrel szemben elfogult tudósításokra számos más példa is található a baloldali sajtóban. Kiugróan extrém eset volt, amikor tavaly ősszel hasonló mennyiségű cikkben írtak arról, miként rakosgatta Magyar a homokzsákokat a gátakon, mint arról, hogyan állnak a hatóságok hivatalos árvízvédelmi munkálatai. Ugyancsak ide sorolható, hogy az év elején a balos sajtó a Tisza-vezért idézve azt lebegtette, hogy előrehozott választások lehetnek idén áprilisban.