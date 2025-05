Koncz Zsófia: Nekünk továbbra is a magyar családok az elsők, nem Ukrajna

– A gyermekes családok támogatása továbbra is az első, folyamatosan bővülnek a támogatások, most hajtjuk végre Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Nekünk továbbra is Magyarország és a magyar, gyermekes családok az elsők, nem Ukrajna.

A kormány minden élethelyzetben igyekszik segíteni, így ma már harmincféle intézkedéssel könnyítjük a gyermeket nevelő vagy tervező párok életét.

Mindenki kiválaszthatja, hogy számára melyek nyújtanak segítséget – mondta Koncz Zsófia, aki a család nemzetközi napja alkalmából nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint az elmúlt években felépített családpolitika három pillére a családok anyagi helyzetének javítása, az otthonteremtés támogatása, valamint a munka és a család közötti egyensúly segítése.

Családok anyagai helyzete

– Éppen a héten jelent meg a közlönyben az Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját lehetővé tevő törvénycsomag, melynek része a csed (csecsemőgondozási díj) és a gyed (gyermekgondozási díj), valamint a három- és kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, utóbbit több lépésben vezetjük be. Mindehhez jön még a családi adókedvezmény duplázása – tette hozzá az államtitkár. Mint mondta, az szja-mentességet a jövő évtől 120 ezer negyven év alatti kétgyermekes édesanyára terjeszti ki a kormány. 2027-ben az negyven és ötven év közötti, 2028-ban az ötven és hatvan év közötti, míg 2029-ben már a hatvan év feletti anyák sem fizetnek majd személyi jövedelemadót.

A kormány minden élethelyzetben igyekszik segíteni (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

– Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egygyermekes harminc év alatti édesanyáknál 129 ezer, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknál 189 ezer, míg a háromgyermekes családoknál már több, mint 300 ezer forinttal több marad minden hónapban

– sorolta.

A kormány az idei költségvetésben 3754 milliárd forintot tervezett családtámogatásokra, jövőre pedig már 4800 milliárdot, ami a GDP öt százaléka. – Soha ekkora összeget nem fordítottunk még a családokra, ez is bizonyítja, hogy nekünk a családok az elsők – emelte ki.

Családok otthonteremtése

A családtámogatási rendszer második pilléréről, az otthonteremtésről Koncz Zsófia elmondta, a fiatal pároknak nagyon fontos, hogy saját otthonuk legyen, ebben a kormány 2015 óta segít. – Az otthontámogatási rendszer sikerét mutatják a legfrissebb adatok, amelyek szerint 2015 óta minden hatodik ingatlanügyletben szerepe volt a csok valamelyik formájának. Ezen túl

a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva tízezerre nőtt a Babaváró folyósítások száma, míg a csok plusznál megkétszereződött, a falusi csoknál pedig háromszorosára nőtt az igénylések száma

– sorolta a politikus, hozzátéve, a családok láthatóan nagyon pozitívan állnak ezekhez a lehetőségekhez, az 5000 fő alatti településeken pedig már az idősek is igénybe vehetik a Vidéki Otthonfelújítási Program támogatását.

Család és munka

A munka és a család összehangolása érdekében tett lépések közül Koncz Zsófia a bölcsődei hálózat fejlesztését emelte ki. – 2010-ben mindössze 32516 bölcsődei férőhely volt, most közel 70 ezer, és már 1230 településen van kisgyermeket nevelő intézmény.

Már 900 olyan település van, ahol 2010-ben még nem volt bölcsőde

– tudatta az államtitkár, aki szerint ez nagyon nagy segítség a családoknak, mert így mindkét szülő visszatérhet a munkahelyére, ha szeretne. – Komoly anyagi segítség a bölcsődés gyermeket nevelő családoknak a bölcsődei térítési díj-támogatás, amely akár havonta 50 ezer forint támogatást, míg az egyszülősöknek 65 ezer forintot is jelenthet – mondta az államtitkár.

– Ez annyira népszerű, hogy a 2024 szeptemberében 6,6 milliárd forint keretösszegű, uniós és hazai forrásból indított programot a kormány további 6,6 milliárd forint hazai költségvetési forrással egészítette ki és a támogatást 2026. június 30-ig meghosszabbította

– hangsúlyozta.

Ma már 1230 településen van kisgyermeket nevelő intézmény.

A bölcsődékbe szakképzett munkatársak kellenek, az új bölcsődékben pedig biztosítani kell az utánpótlást, ezért ösztöndíjat is indítottak a kisgyermeknevelő képzésben tanulók és hallgatók számára, ami havonta 125 ezer forintot jelent a felsőoktatásban tanulók számára, míg a technikumba járók 59 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak.

Családpolitika a demográfiáért

Koncz Zsófia úgy látja, Magyarország jól reagált arra a demográfiai kihívásra, amely Európa minden országát komoly nehézségek elé állítja. – A magyar kormány egyértelművé tette, hogy nem támogatja a migrációt, mi a családok támogatásában hiszünk – szögezte le. Hozzátette,

az elmúlt évek családpolitikai intézkedéseinek köszönhetően a 2023-as Eurostat-adatok szerint hazánk a harmadik helyre került a születési rátát illetően, míg 2010-ben az utolsó helyen voltunk.

– Bár a családpolitika nem egyenlő a demográfiával, ezek az adatok is a magyar családpolitika sikerét bizonyítják. A kormány célja, hogy a gyermeket nevelő családok a jövőben is miden segítséget megkapjanak és a gyermekvállalásnak ne legyen anyagi akadálya. Ebben hatalmas lépés az anyák szja-mentessége – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a magyar emberek munkájából megtermelt forrásokat a kormány nem Ukrajna, hanem a magyar családok támogatására akarja fordítani. A család nemzetközi napján büszkék lehetünk a magyar családpolitikára, amely nemzetközi szinten is kimagasló és egyedülálló – zárta szavait Koncz Zsófia.