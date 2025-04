Mintegy 1,2 millió nőnek járhat az adómentesség

Szalai Piroska rámutatott, 2029-re 1,2 millió édesanyát érint az adómentesség, de ha a családi adókedvezményt is figyelembe vesszük, amit a férfiak is igénybe tudnak venni, akkor már 2,2 millió azok száma, akik valamilyen adókedvezményben részesülnek. Emlékeztetett, 2010-ben csak a három vagy annál több gyermeket nevelők kaptak szja-kedvezményt, de azt is csak nagyon kicsi összegben. A miniszterelnöki megbízott azt mondta, ez egy magyar innováció, ami miatt nagyon sokan figyelnek ránk és az intézkedés hatásaira az Egyesült Államoktól kezdve az Európai Unión át a Távol-Keleten is.