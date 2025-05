Sejtelmes plakátkampány kezdődött, visszatér a Metallica Budapestre?

Már korábban is szállingóztak pletykák, hogy 2026-ban a Metallica egy gigantikus turnéra indul, ami Magyarországot is érintheti, és úgy tűnik, hogy a pletykák kezdenek igazolódni – adta hírül a Rockstation. A Metallica Hungary Family, vagyis a magyar Metallica-rajongók Facebook-csoportjába került ki egy kép. Ezen a budapesti Rákóczi híd egyik buszmegállójában látható óriásplakáton a jellegzetes M betű van, de ez állítólag több helyen is felbukkant, például a Nyugati pályaudvarnál. Vajon Hetfieldék tényleg meglátogatnak minket, vagy mit jelenthet ez a plakát? – tette fel a kérdést a zenei portál.

A Metallica-gyanús plakát (Forrás: Rockstation)

A közösségi oldalukon megosztott bejegyzés alatt már volt olyan hozzászóló, aki tudni vélte, hogy nem kell 2026-ig sem várni a koncerttel. A koncertszervező Live Nation Germanyre hivatkozva, a kommentelő azt írta, hogy információi szerint James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo és Lars Ulrich még idén augusztus 24-én beveszi a Puskás Ferenc Stadiont, ráadásul a szintén topligás Slipknot zenekar társaságában. Ez persze addig nem tekinthető hiteles információnak, ameddig a szervezők hivatalos bejelentést nem tesznek az eseményről, az azonban eléggé biztosnak látszik, hogy előbb-utóbb ismét hazánkban teszi tiszteletét a Metallica.