Íme a móri mészáros, ez az utolsó megszólalása + videó

Tizenegy év kihagyás után indult újra a TV2 oknyomozó riportműsora, a Napló, amelynek első adásában a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb bűncselekménye is terítékre került.

Weiszdorn Róbert, a móri mészárlás elítéltje az életfogytig tartó szabadságvesztését tölti jelenleg is, évek óta nem állt kamera elé, és arra is utalt, hogy több interjút nem tervez adni. Most a Naplóval kivételt tett, és olyasmit is elmondott a 23 évvel ezelőtti napról, amit még soha.

Weiszdorn Róbert a Napló riportjában is csak saját magát próbálta mentegetni a bűnügy kapcsán. Az elítélt férfi makacsul kitart állítása mellett, mely szerint igaz, hogy ő is használta fegyverét az ügyféltérben, viszont a biztonsági őr halálát nem ő okozta, és szerinte a többi áldozatot is Nagy László (a gyilkosság másik elkövetője, aki azóta már öngyilkos lett) ölte meg a bankfiókban.

A lelkiismerete persze így sem tiszta, de minden este azzal a tudattal hajtja álomra a fejét, hogy „ő nem ölt” és ahogy azt állítja: nem volt tudomása arról, hogy a bűntársa ilyen vérengzést visz véghez a bankfiókban.

Elvégeztem, amit nekem kiadott utasításba, fogjam le a kamerát, álljak oda az ajtóba, küldjem el az embereket, ez volt a feladatom

– mondta Nagy Lászlóra utalva.

Weiszdorn elmondása szerint

ő nem tudta, hogy Nagy László embereket akar ölni a bankrablás végrehajtása közben és ha ezt tudta volna előre, akkor kiszáll, vagy inkább ő maga végzett volna a bűntársával, és megakadályozta volna valahogyan ezt a vérengzést.

Weiszdorn Róbert szerint Nagy László csak a bankfiókból való menekülés közben mondta el neki, hogy mindenkit kivégzett a bankfiókban. Weiszdorn ugyanakkor azt is elmondta, hogy folyamatos megfélemlítés alatt tartotta őt a bűntársa.

Weiszdorn Róbert védője, Lichy József ügyvéd elmondása szerint a vérengzés után a móri bankfiókból elrabolt hétmillió forintból és a szintén eltulajdonított értékpapírokból a védence nem részesült, azt mind a bűntársa, Nagy László vitte el magával.

Ezt követően élték tovább az életüket, mivel a rendőrök kezéből kicsúsztak és végül helyettük Kaiser Edét ítélték el a móri mészárlás ügyében.

Lichy József a műsorban azt is elmondta, hogy a védence szülei egyébként becsületes emberek, tehát Weiszdorn Róbert egy teljesen átlagos tisztességes családból származik.

A Napló jövő vasárnap esti adásában folytatják a móri mészárlás ügyét az exkluzív interjú további részleteivel.