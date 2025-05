Rapid délelőtti friss – Szürreális világ + videó

Hogyan lehet valakinek négy útlevele, ha az ukrán törvények szerint csak egy állampolgársága lehet? – vetette fel Kreft-Horváth Márk, aki elmondta azt is, hogy a Magyar Nemzet ebben a témában megkérdezte Kijevet, amire nem jött válasz. Dezse-Zelenka Dóra visszautalt arra, hogy már hosszú ideje gyűrűzik a kémbotrány Magyarországon, vannak, akiket kiutasítottak. Tseber Roland, Magyar Péter jóbarátja most hiába dicsekszik a négy útlevelével, bebizonyosodott, hogy mint kém nem végezte jól a munkáját, különben nem bukott volna le. Hozzátette azt is, hogy feltehetően az ukrán férfi kavarja a szálakat a Tisza Pártnál, aki azt akarja elhitetni az országgal, hogy a kormány háborúpárti, holott nem erről van szó.

Közeben tombol az antiszemitizmus az USA-ban, két zsidó embert lőttek le Washingtonban. Adásunk felvétele idején még csak csöpögtek az információk az esetről. Kollégáink emlékeztettek arra is, hogy aki nem palesztinpárti az Egyesült Államokban, a közösségi médiában is támadják. Bővebben a Rapidban.