Újabb felújításra mondott nemet a Fővárosi Közgyűlés

– Három javaslatunkból kettőt elfogadott a Fővárosi Közgyűlés. Az első pontban arra kértük a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. bevonásával a Mexikói út találkozásánál található, közlekedési csomópontként funkcionáló területet – járdaburkolatok, peronok, megállók, lépcsők –, valamint az itt található kereskedelmi egységeket is magában foglaló épületkomplexum és a hozzá tartozó tetőszerkezet jogi helyzetét és műszaki állapotát mérjék fel, és arról adjon átfogó tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésén – emlékeztetett Lehoczki Ádám, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának képviselője.

A kormánypárti politikus korábban, még polgármesterjelöltként lapunknak elmondta:

Újpalota-Rákospalota a fejlesztések szempontjából Budapest egyik legelmaradtabb kerületének számít,

miközben a szomszédos kerületeket, mint Újpestet vagy éppen a XVI. kerületet folyamatos fejlődés jellemezte az elmúlt 15 évben. A Mexikói úti csomópont közlekedési szempontból Észak-Pest egyik kapuja. Itt található a kisföldalatti egyik végállomása, villamos- és buszjáratok megállóhelye, így rengetegen közlekednek arra, elsősorban a XV. és a XIV. kerületből a csomópont érintésével.

– A második határozati javaslat arról szólt, hogy a műszaki és jogi állapot felmérését követően egy tisztasági rendbetételt, festést, takarítást foganatosítson a főváros, és a rendet tartsa fent. A harmadik pedig egy átfogó felújításról szólt.

A tisztasági festést elfogadta a többség, ám a felújítást nem, ellentétben Vitézy Dávid grandiózus javaslatával.

Ezzel kapcsolatban komoly kétségeim vannak, hogy ebből bármi megvalósul a közeljövőben. Eddig sem történt semmi, ezért szerettem volna, ha legalább egy kisebb léptékű, a közérzetet azonban nagyban befolyásoló felújítást valósíthattunk volna meg – hangsúlyozta lapunknak Lehoczki.

Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) módosító javaslata a rákosrendezői terület rendbetételének mestertervébe vonná be a Mexikói út teljes körű felújítását is. Ez azt jelenti, hogy a csomópont teljes felújítására akár 15 évet is várni kell, miközben a fideszes javaslat a következő évekre javasolt volna előrelépést a forgalmas közlekedési csomópont állapotában.