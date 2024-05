Egy újabb jobb sorsra érdemes városrész

– A XV. kerület lemaradt a környező peremkerületektől, még úgy is, hogy Újpesten sem volt sikertörténet az elmúlt öt év. Az utcafórumaink tapasztalatai alapján ez az általános vélekedés a lakosság részéről is. A polgármester cselekvőképtelen, nincsenek érdemi és komoly fejlesztések – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Lehoczki Ádám, a Fidesz helyi polgármesterjelöltje. Mint mondta, Cserdiné Németh Angéla polgármester és a DK számlájára írható a két problémás rendelő ügye is.

Egymás elé parkolnak

– A Deák utcai rendelőhöz a baloldali kerületvezetés ebben a ciklusban hozzá sem nyúlt. Ami elkészült belőle, annak az állapota is romlik Rákospalota városközpontjában. A másik a Hősök úti rendelő. Az önkormányzat kapott a kormánytól az Egészséges Budapest program keretében 760 millió forintot, amit nem sikerült hatékonyan felhasználni. Két és fél évet csúszott az átadás, de a vállalkozóval komoly problémák merültek fel már a kivitelezési munkálatok során is. A rendelő folyamatosan beázott a felújítás alatt és tudomásunk szerint az átadást követően is. Itt erőteljesen megkérdőjelezhető szerződésmódosítások is voltak, határidő-tologatás, műszaki tartalomcsökkentés, 176 millió forint kötbér­elengedés. Olyan dolgok is történtek, amelyek a megítélésem szerint nemcsak politikai, hanem akár jogi következménnyel is járhatnak – sorolta Lehoczki Ádám. A Fidesz jelöltje szerint egyetlen nagyobb fejlesztés volt Rákospalotán: a csatornaépítést a főváros helyett végezte el az önkormányzat, és utána a fővárosi önkormányzat tulajdonába adta.

– A parkolás kérdése kiemelt ügy lett Újpalotán. A helyi lakosok egymás autója elé parkolnak, tologatni kell egymás autóit az útból, hogy ki tudjanak állni a parkolóból. A polgármester tűzoltás jelleggel itt-ott átadott néhány parkolót, de nem sikerült ezt a helyzetet megoldani. Ha a választás számunkra kedvezően alakul, az első évben szeretnénk ezt orvosolni – húzta alá a polgármesterjelölt.

Szintén probléma van a zöldfelületek kezelésével, amit kiszerveztek egy külsős cégnek.

– A korábbi önkormányzati céget felszámolták, a portfólióját bevitték a vagyonkezelő cég alá. A kertvárosi részeken a vagyonkezelő végzi a zöldterületek fenntartását, az újpalotai részen pedig egy külsős cég. Ez a konstrukció nem költséghatékony. Egy év alatt kétszázmillió forintról nyolcszázmillió forintra növekedett az összeg, amibe ez a cég kerül a kerületnek. Egyébként az a cég tudomásom szerint a fővárosi önkormányzatnál botrányba is keveredett – idézte fel Lehoczki.

Nyolcezer forint

Mint mondta, a regnáló polgármester gyakorlatilag arra fűzi fel a kampányát, hogy nyolcezer forintos vásárlási utalványt ad minden kerületi nyugdíjasnak. – Korábban a polgármester ilyen jellegű támogatást nem adott. Amikor az utalvány bevezetéséről döntöttünk, akkor 15 ezer forintra tettünk javaslatot, de ezt a baloldal nem támogatta. Ugyanakkor az önkormányzat rengeteg pénzt költ arra, hogy ezt a nyolcezer forintos utalványt reklámozza: közterületi plakátokkal, city lightokkal, minőségi szórólapokkal, névre szóló levelekkel. Kevesebbet kellett volna reklámra költeni, és többet kellett volna adni az embereknek. Nem lehet öt év semmittevést jóvátenni egy utalvánnyal – összegezte a Fidesz jelöltje, aki szerint Cserdiné Németh Angéla olyan dolgokra büszke, amelyeket egy jól működő kerületben meg sem kellene említeni. Ilyen például egy futókör átadása, aminek a felét a kormány fizette, és valóban sikeres projekt, de öt év alatt ez édeskevés.

– Ezzel párhuzamosan az uszoda bezárt, ahol gyerekként én is megtanultam úszni, és nincs strand a kerületben. Az egészségügyi járóbeteg-szakellátásra mindenki panaszkodik, hosszú várólisták és orvoshiány jellemzi a helyi egészségügyet – sorolta a viszontagságokat a polgármesterjelölt, aki hiányolja a kerületeket összekötő kerékpárutakat is.

együtt kell működni

– Budapesti szinten kifejezetten rosszak az utak. A polgármesternek kellett volna lobbizni ezekért az utakért forrásokat hozni a fővárostól és a kormánytól. Cserdiné Németh Angéla kifejezetten ellenséges viszonyt ápol a kormányzattal, nekem személyes célom az, hogy győzelem esetén a kerületnek külső forrásokat szerezzünk, akár az Észak-pesti Kórház területének fejlesztése érdekében. Bárkivel hajlandó lennék tárgyalni, nemcsak a kormányzattal, hanem a fővárossal is. Ellenségeskedés helyett meg kell próbálni együttműködni mindenkivel – hangsúlyozta a kihívó.

– Ha az elmúlt öt évet nézzük, akkor összesen 150 milliárd forintos költségvetésről beszélünk. Ennek az egy százaléka másfél milliárd. Ezt a másfél milliárdnyi beruházást is nagyítóval keressük a kerületben, mert a polgármester főleg működési költségvetéseket állít össze, nem pedig a fejlesztésekre koncentrál. Ha így nézzük, működik a kerület, de nem történik semmi – emelte ki.

Lehoczki Ádám arról is beszélt, olyan világot élünk, hogy most felelőtlenség hatalmas dolgokat ígérni.

– Nem is szeretek felelőtlen ígérgetésekbe bocsátkozni, csak olyat mondok, amit be is tudok tartani. A Hősök úti rendelőt szeretnénk rendbe tenni, a Deák utcai rendelőt pedig műszakilag felmérni, amelynek eredménye alapján döntünk a befejezés vagy az elbontás mellett. Az újpalotai parkolási problémát meg kell oldani, az utak és járdák állapotát javítani kell, külsős forrásokat kell hozni a kerületbe, illetve a lakossággal közvetlen kapcsolatot kell fenntartani – összegzett Lehoczki Ádám.