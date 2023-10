Rettegnek az újpalotai lakók: késelések, verekedések a Fő téren

– Este alig van már forgalmunk – mesélte lapunknak egy XV. kerületi üzlettulajdonos, akinek az újpalotai lakótelepen, a Fő téren van vállalkozása. A nevét elhallgatást kérő férfi elmondta: sötétedés után a lakók elkerülik a Fő téri parkot, más útvonalakon járnak-kelnek, mert olyannyira leromlott a közbiztonság, hogy féltik a testi épségüket.

Gyakran jár ide a mentő és a rendőrség, a hajléktalanok állandóan verekednek, de rajtuk kívül italozók és drogosok is megfordulnak. Rengeteg fiatal kezében olyan dolgokat látni itt, ami nem odavaló

– emelte ki az egyik üzlettulajdonos, aki hozzátette: késelések is előfordultak.

– Korábban itt tisztaság volt, volt néhány takarító is, most csak a koszos padok, szemetes járdák és gazos terület van. Senki nem ül már a padokra, csak a hajléktalanok – magyarázta a helyi vállalkozó, mint mondta: hiába van közterületi kamera, ha verekedés van, senkit sem látni. Persze ha szabálytalanul parkoló autót látnak, egyből itt vannak a közteresek és bírságolnak – foglalta össze a jelenlegi helyzetet forrásunk.

Lehoczki Ádám, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője is rengeteg panaszt, jelzést kap a lakosságtól. – A polgármester a rendészeten keresztül tudna hatni az eseményekre, lehetne fokozni a jelenlétet, mindezt egyelőre nem sikerült elérni – mondta el a frakcióvezető, aki kitért arra is:

a hajléktalankérdés az egész fővárost érintő probléma, amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, azóta újra megoldatlan a feladat.

– A lakóktól rendre halljuk, hogy Cs. Németh Angéla (DK) vezette baloldali önkormányzat nem oldja meg a problémát, közbeszéd tárgya a kerületben, hogy sötétedés után nem érdemes a Fő téren át közlekedni, mert nem túl biztonságos – erősítette meg a vállalkozó szavait Lehoczki Ádám.

Több kerületben is tarthatatlan a helyzet

Mint a Magyar Nemzet megírta: már kempingsátrakat is állítanak a hajléktalanok a fővárosi kezelésű, VIII. kerületben található II. János Pál pápa téren. A fedél nélküliek egy csoportja a gyepen, hálózsákokban alszik, akadnak olyanok is, akik autókba húzódnak be éjszakára.

A hajléktalanok életvitelszerű közterületi tartózkodása súlyos közegészségügyi és köztisztasági állapotokat teremt, a padokon hagyják az élelmiszer-maradékot, és közvécének nézik a füves területeket.

A főváros a megoldást abban látja, ha közvécét épít a főváros a II. János Pál pápa téren, amely a közösségi költségvetésben Példamutató közvécék Budapesten megnevezéssel szerepel. A tervek szerint önöblítős, mozgássérültek által is használható, pelenkázóval felszerelt konténer megoldja majd a közegészségügyi problémákat.

Óbudán is egyre tarthatatlanabb a hajléktalanhelyzet – erről a Metropol számolt be, a lap azt írja, a közterületek állapota gyomorforgató.

A korábbi mintakerületben az utcák szemetesek, az állandó dorbézolás és agresszió egyre nagyobb félelmet és felháborodást vált ki a helyi lakosság körében.

Hozzáfűzik, hogy a közösségi médiában megjelenő panaszok egyre csak gyarapodnak, amelyeket mindeközben Kiss László polgármester és a baloldali városvezetés igyekszik elhallgatni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)