Hajléktalankrízis fenyeget Budapesten

Már kempingsátrakat is állítanak a hajléktalanok a fővárosi kezelésű, VIII. kerületben található II. János Pál pápa téren. A fedél nélküliek egy csoportja a gyepen hálózsákokban alszik, akadnak olyanok is, akik autókba húzódnak be éjszakára. A hajléktalanok életvitelszerű közterületi tartózkodása súlyos közegészségügyi és köztisztasági állapotokat teremt, a padokon hagyják az élelmiszereket, és közvécének nézik a füves területeket. A főváros a megoldást abban látja, ha közvécét épít a főváros a II. János Pál pápa téren, amely a közösségi költségvetésben Példamutató közvécék Budapesten megnevezéssel szerepel. A tervek szerint önöblítős, mozgássérültek által is használható, pelenkázóval felszerelt konténer megoldja majd a közegészségügyi problémákat.

Hol sátorban, máskor a füvön fetrengenek a hajléktalanok Fotó: Mirkó István

Az illemhely kialakítása a lakosságot megosztja, attól tartanak, hogy az új vizes blokk hasonló sorsra jut, mint a Blaha Lujza téri „mintavécé”, ahol a hajléktalanok mellett megjelentek a közterületi italozók, a prostituáltak és a drogosok is.



– Azt javaslom a főpolgármesternek, hogy pattanjon be a szolgálati sofőrje mellé, mellőzzék a buszsáv használatát, és menjenek ki a II. János Pál pápa térre. Nézzen körbe az általa kezelt parkban, és állapítsa meg: az ottani állapotok mennyire felelnek meg a minimális elvárásnak, amit egy európai fővárostól elvárhatnánk – mondta a Magyar Nemzetnek Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának a vezetője.

Alig van olyan pad, ahol nem fekszik senki Fotó: Mirkó István

A fővárosi politikus hozzátette: rettentően elege van abból, hogy a főpolgármester mindig másra mutogat és panaszkodik, közben az általa kezelt közparkok egyre rosszabb állapotban vannak, ott hajléktalanok vernek tábort.

A belső kerületekben élőktől egyre több panasz érkezik az agresszív koldusokra, akik főleg a 4-es, 6-os villamos vonalán inzultálják az utasokat. A BKK tud a problémáról, de a cég szerint humánusan kell eljárni a zaklatókkal szemben. Wintermantel Zsolt emlékeztetett: természetesen minden helyzetet humánusan kell kezelni, de a BKK jelen pillanatban pénzért szolgáltat, ezért az utasok joggal várnak el pontosságot, tisztaságot, biztonságot.

Nemcsak a főváros, de a kerületek is felelősek a kialakult állapotokért. Józsefváros baloldali vezetése négy évvel ezelőtt fellazította a közösségi együttélés szabályait, feloldotta azt a tiltórendelet, amely szerint nem szabad autóban életvitelszerűen tartózkodni.

II. János Pál pápa tér Fotó: Mirkó István

Megszaporodtak a lakókocsiként használt járművek a kerületben, amely ellen a közterület-felügyelet munkatársai rendelet híján nem léphetnek fel.

Pikó András polgármester kerületszerte műanyag székeket és asztalokat helyeztetett ki, amelyeket a hajléktalanok és a közterületi alkoholfogyasztók használnak. Jámbor András, Józsefváros országgyűlési képviselője, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője Facebook-posztban mentegetőzött, szerinte csak egyszerű emberek „meló után megisznak nyugodtan egy üdítőt meg egy sört”.

A józsefvárosi Fidesz szerint a balliberális vezetés négy éve alatt hajléktalankrízis alakult ki, amit tovább tetéz, hogy a kormányellenes tüntetéseken haknizó Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője megfenyegette a kerületet, hogyha nem ad az önkormányzat 15 millió forintos gyorssegélyt az egyesületének, ötszáz hajléktalant küld utcára. A józsefvárosi képviselő-testület baloldali többsége odaítélte a támogatást az Oltalomnak.

Borítókép: II. János Pál pápa tér (Fotó: Mirkó István)