Sors/fordító – Változások a szlovák–magyar viszonyban + videó

Vésey kollégánk felvetette, hogy nyelvileg ugyan a csehekhez köthető a szlovák nép, ellenben minden más dologban, a kultúrájukkal is magyarokkal kapcsolódnak össze történelmileg. Szász Péter történész szerint ez egy nagyon kényes kérdés, amit maguk a szlovákok sem tudnak eldönteni a Pozsony–Budapest között utazó tutajon.

A szlovákok önazonossága is évszázadokra tekint vissza, amelyet részletesen kifejtett a történész, miközben a többi európai nép múltját is részletesen taglalta. Visszautalt a huszitákra, az önazonosság keresésére is, valamint a nyelvi dolgokra. A népi kulturális örökséghez is visszanyúlt, ugyanis van egy olyan dal, amely arról szól, hogy a császár vagy Kossuthék mellé álljanak. Sokkal több részlet a Sors/fordítóban, ahol mintegy ötven percen át kapnak válaszokat az eddig önökben is megfogalmazódott kérdésekre.