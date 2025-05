Jön a történelemérettségi, mutatjuk, mely témakörökre van a legnagyobb esély az írásbelin

A térképhasználatnál az Árpád-kori megyerendszer, jelentős csaták (pl. muhi csata, mohácsi vész), kereskedelmi útvonalak, középkori várak és városok elhelyezkedése, az európai szövetségi rendszerek kijelölése vagy akár a hidegháborús blokkok is előfordulhatnak. A fogalmaknál és az évszámoknál olyan fogalmak, mint a dualizmus, a kötelező örökváltság, reformkori politikai eszmék és a rendszerváltás utáni pártok és események ott lehetnek a kérdések között, illetve egyes események időrendbe való állítása (pl. reformkor, II. világháború). A társadalom témakörben olyan kérdések szerepelhetnek nagy eséllyel, mint a jobbágyok helyzete a feudalizmusban, a nők társadalmi helyzetének 20. századi változásai, de a legnagyobb eséllyel a 1930-as évek gazdasági válságára, illetve annak hatásaira, valamint a Kádár-korszak jellemzőire számíthatunk (gazdaság, társadalom).

A magyar történelem esszékérdései kapcsán a Horthy-korszak az elmúlt években háromszor fordult elő, az 1989–90-ben lezajlott rendszerváltozás is kétszer volt. Minden második évben a kommunista diktatúra (1945–56 és 1956–89) volt terítéken.

Talán a legnagyobb valószínűséggel a Kádár-korszak ellenzéki mozgalmai és az EU-s csatlakozás folyamatának témaköreivel találkozhatunk, hiszen ezek még nem szerepeltek az esszékérdések között.

Az egyetemes történelem rövid választható esszéi között a francia forradalom kétszer, a hidegháború minden évben, a II. világháború háromszor fordult elő, de az USA függetlenségi háborúja is volt egyszer. Idén a Német egység bismarcki politikája, esetleg a Szuezi válság ott lehet a témák között, ahogy a dekolonizáció folyamata is. Számolni kell az olyan témakörökkel is, mint a török hódoltság, a dualizmus kori gazdaság fejlődése, annak infrastruktúrája, a magyarországi zsidók 20. századi viszonyai vagy az I. és II. világháború közti időszak külpolitikai kihívásai.

Kíváncsian várjuk, hogy mi vár történelemből az érettségizőkre.