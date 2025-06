A főpride-mesternek a csőd orvoslásán kellene dolgoznia – Karácsonynak szúrt oda Szentkirályi

A főpride-mester körbeturnézta fél Európa pride-parádéját és most sajátot is szervez a budapestiek pénzén. Miközben az általa és a Tisza Párt által vezetett főváros csődbe ment, mert elszórtak 50 milliárdot Rákosrendezőre. Stop Pride! Budapesten is a gyermekek jogai az elsők! A főváros vezetésének pedig a csőd orvoslásán kellene dolgoznia! – írta Facebook-bejegyzése fölé Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke a videóban felhívta a figyelmet arra, hogy látja: Magyar Péternek nem tetszett, hogy ő felhívta a figyelmet arra, milyen veszélynek tenné ki a magyarokat Ukrajna uniós csatlakozása. De azt is látja, hogy hírverést kapott a bécsi pride-on való látogatása is. Úgy fogalmazott: Karácsony Gergely szerint rendben van, ha mindenféle férfiak, mindenféle testrészüket lóbálják gyermekek előtt. Szentkirályi Alexandra szerint viszont az nincs rendben, ha gyermekeknek ilyen jelenetet kell végignézniük.

Mint megírtuk, a Facebook szerint is problémásak a bécsi pride-on készült fotók. A közösségi oldal ugyanis eltávolította a fővárosi Fidesz oldaláról azt a bejegyzést, amelyben részben elhomályosított képeken mutatták be a bécsi pride-menetet.