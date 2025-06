Kiderült, melyik magyar városok fölött halad át a gigantikus szupercella, Balatonszárszón már lecsapott + videó

Beszámolnak arról is, hogy a veszteglő hidegfront, amely jelenleg az időjárást alakítja, eddig a nyugati, északnyugati tájakra hozott záporokat, olyannyira, hogy Szombathelyen a kora délelőtti zivatar 21 milliméter esőt hagyott hátra, és Sopronban is nagyjából ennyi esett. Viszont az izgalmak csak most jönnek, a modellek szerint nyugatról kelet felé egy izolált szupercella szelheti át az országot, amely csak majd napnyugta után hagyja el keleti határokat. Azt írják, a

szupercella nagyjából a Szombathely–Dunaújváros–Szolnok–Debrecen vonal mentén vonulhat végig.

Érdemes még emellett 3-4 centiméteres átmérőjű jégre és komolyabb széllökésekre is számítani – fűzte hozzá a portál.