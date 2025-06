Rapid délelőtti friss – A magyar modell mint minta + videó

Orbán Viktor beszéde modelladó volt a patriótáknál – fogalmazott Kreft-Horváth Márk. Felmerült a kérdés, vajon gondoltuk volna, hogy ilyen szintre emelkedik ez az építkezés? Czirják Imre szerint még egy évvel ezelőtt sem gondoltuk volna, hogy ez ilyen szépen összeáll, kiemelte azt is, hogy nem a beszédről szeretne most beszélni, hanem arról, milyen reakciók jöttek. Emlékeztetett, hogy az elszigeteltségről már nem beszélnek, viszont Nyugat-Európában egyre többen szeretnének olyan vezetőt, mint a magyar kormányfő. Kiemelte azt is, hogy Európa józanabbik része már nálunk kilincsel.

Kollégáink áttértek arra, hogy a Voks 2025 a finiséhez közeledik. Vélhetően ezért is jelent meg az egyik dollármédiához köthető lapban egy interjú Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Czirják szerint sok kérdést feltettek neki, de egy árva szó nem hangzott el a kárpátaljai magyarok jogfosztásáról. Pontosította is, hogy ez már nem dollármédia, hanem hrivnyamédia. Munkatársunk kifejtette azt is, hogy nem szereti a médiumok iszapbirkózását, itt nem a Tisza árad, hanem ez egy propagandainterjú – tette hozzá.

Borítókép: Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese (Forrás: Képernyőkép/YouTube)