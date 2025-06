Rutinművelettel buktatták le a postások az illegális e-cigi-árust

Szokatlan jelenet játszódott le nemrég a törökszentmiklósi postán: egy férfi jelent meg egy csomag átvételére, ám amikor igazolnia kellett volna magát, pánikszerűen elrohant. A postai dolgozók azonnal értesítették a rendőrséget, akik a helyszínen felnyitották a gyanús küldeményt.

A csomagban 500 darab illegális elektronikus cigaretta, úgynevezett Poco Bar volt – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Facebook-oldalán. A becsomagolt áru értéke megközelíti az 1,4 millió forintot, és egyértelműen tiltott dohányterméknek számít. A rendőrség értesítette a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreit, akik lefoglalták a teljes mennyiséget, majd jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt ismeretlen tettes ellen eljárást indítottak.

A NAV közlése szerint az elektronikus cigarettákban található ízesített folyadék dohánygyártmánynak minősül, így ezek forgalmazása, importálása, távértékesítése és árusítása Magyarországon szigorúan tilos.

A hatóság arra is figyelmeztetett: ezek az illegális termékek különösen veszélyesek a fiatalok számára. Az ízesítés megkönnyítheti a rászokást, miközben nikotinfüggőség alakulhat ki. Ráadásul a NAV tapasztalatai szerint az utóbbi időszakban több alkalommal is találtak THC-t (a marihuána hatóanyaga) tartalmazó e-cigarettákat, amelyek kábítószer-függőséget is okozhatnak. Az ilyen, ellenőrizetlen forrásból származó termékek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek – emelték ki.