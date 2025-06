Strandolásra ideális az idő a Balatonnál és a Velencei-tónál + videó

A szombati nap ideális időjárást ígér a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz látogatóknak: szélcsendes, napos és száraz idő várható, zavartalan kikapcsolódást biztosítva a strandolóknak és vízparti nyaralóknak egyaránt – közölte a HungaroMet.

A Balaton térségében reggelre már a nyugati medencében is megszűnnek az erősebb, óránként 25–35 kilométeres erősségű széllökések, és a keleti részeken is gyengül az északkeleti szél. Délelőtt még előfordulhat néhol egy-egy élénkebb, óránként 25 kilométer körüli széllökés, de ezek is egyre ritkábbak lesznek. A déli órákra már inkább változó irányú, a tó felől a part irányába fújó, gyenge-mérsékelt szél lesz a jellemző, 5–20 kilométeres erősséggel.

A nyugati részeken napközben még lehetnek helyi élénkebb lökések partközelben, de délutánra ott is teljesen lecsendesedik a légmozgás.

A Velencei-tónál a reggel gyenge-mérsékelt keleties szél után a nap folyamán egyre inkább gyenge, változó irányú szellő lesz jellemző, óránként 2–10 kilométer közötti erősséggel.

Az időjárás egész nap napos, zavartalanul derült marad,

eső sehol sem valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul, a késő esti órákban 19–20 fokra hűl a levegő.

A víz is fürdésre csábít: a Balaton Siófoknál 22, a Velencei-tó Agárdnál 24 fokos.