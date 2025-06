Szabadulhat a fegyházból Portik bérgyilkosa

Egy számára kedvező bírósági döntés esetén augusztus közepén feltételesen elhagyhatja a fegyházat a Prisztás-gyilkosság tizenöt évre ítélt másodrendű vádlottja, H. István – értesült a Magyar Nemzet. Úgy tudjuk, a büntetés-végrehajtási bíró egy hónapon belül fog ebben a kérdésben döntést hozni.

Portik Tamás 2015-ben a bíróságon (Fotó: Bach Máté)

Kerékpárról lőtt a bérgyilkos

A budapesti éjszakai élet egyik legismertebb alakját, Prisztás József vállalkozót 1996. november elsején gyilkolták meg fényes nappal a III. kerületi Ladik utcában. A férfi egy ingatlanügyet intézett, ám amikor beszállt volna az autójába, egy kerékpárral közlekedő bérgyilkos a közelébe ért és fejbe lőtte. Az ügyben a rendőrség nem találta meg sem a gyilkost, sem a felbujtót és egy éven belül lezárta a nyomozást.

Portik volt a felbujtó

Fordulat az ügyben 2012-ben következett be, amikor letartóztatták az alvilág rettegett figuráját, az azóta az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt is jogerősen elítélt Portik Tamást. Portikot a Prisztás-ügyben is bűnösnek mondták ki mint felbujtót. A jogerős ítélet szerint Prisztás József és Portik elszámolási vitába keveredett egymással, ezért Portik Tamás elhatározta, hogy megöleti a milliárdos üzletembert. A gyilkosságot a Fővárosi Ítélőtábla ítélete szerint Portik testőre, H. István hajtotta végre.

Üzleti vita és pozícióharc

A bíróság indokolása kitért rá: az áldozat és Portik Tamás is üzletelt az alvilág bankárának tartott Lakatos Andrással, becenevén Kisbandival, akinek Portik 80 millió, Prisztás József mintegy 100 millió forintot adott kölcsön. Ennek fedezetéül Kisbandi mindkettőjüknek ugyanazokat a nagy értékű, XII. kerületi ingatlanokat ígérte biztosítékként. Portik és Prisztás igényt tartottak a több mint 300 millió forint értékű ingatlanokra, ezért találkozót beszéltek meg, de nem tudtak megegyezni. Portik – aki emellett Prisztás alvilági pozíciójának átvételét is akarta – ezután döntötte el, hogy végez riválisával, ezért parancsba adta testőrének, H. Istvánnak, hogy „nyírja ki Prisztás Józsefet”. Az üzletembert néhány nappal a találkozó után az óbudai Ladik utcába csalták, ahol 1996. november 1-jén H. egy kerékpárról leadott célzott lövéssel fejbe lőtte Prisztást, aki a helyszínen életét vesztette. Mindezekért Portikot és H. Istvánt is tizenöt évre ítélte jogerősen a táblabíróság, a harmadrendű vádlott, F. Ferenc, aki a helyszínre csalta a sértettet, jogerősen tíz évet kapott.

Rohác állítja, ő lőtte le Prisztás Józsefet

2018 nyarán H. István és védője, Patócs Ilona indítványára a Kúria arra hivatkozva rendelt el perújítási nyomozást, hogy az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság elkövetéséért jogerős szabadságvesztését töltő, az olajmaffia kivégzőemberének tartott Jozef Rohác azt állította: ismeri az ügy hátterét és meg tudja nevezni a valódi elkövetőt. A szlovák bérgyilkost meghallgatták a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai, akiknek Rohác nyolcórás vallomásában kifejtette: nem H. István, hanem ő lőtte le egy bicikliről Prisztás Józsefet. Korábban Rohác érintettségére egyébként több tanú is utalt, többek között R. László, a kecskeméti maffiaper fővádlottja. Szerintük H. Istvánnak a szerepe „csak” abból állhatott, hogy ő vitte a helyszínre a ravaszt meghúzó szlovák bérgyilkost, de az emberölést nem H. István követte el. A volt testőr ráadásul a tanúk szerint akkoriban 140 kilós volt, és egy ilyen profi kivégzést nehezen tudott volna kerékpárról végrehajtani.

Visszakerült a fegyházba

A Fővárosi Ítélőtábla úgy döntött: Portik egykori testőre esetében Rohác vallomása elegendő a perújításhoz. Az ügy így újra a Fővárosi Törvényszék elé került, a bíró pedig 2020 februárjában félbeszakította H. István szabadságvesztését, mert elfogadta Rohác vallomásának azt a részét, hogy ő végezte ki Prisztást. A törvényszéken ugyanakkor nem változtattak Portik Tamás és F. Ferenc büntetésén. Ennek oka, hogy a szlovák bérgyilkos arról beszélt, nem Portik, hanem az orosz–ukrán maffia megbízásából lőtt, de ezt a bíróság hiteltelennek tartotta. Az eljárás egy évvel később újra a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblára került, a táblabíróság pedig ismét bűnösnek mondta ki H. Istvánt, akinek vissza kellett mennie a fegyházba.

Borítókép: Portik Tamás (Fotó: Kovács Tamás)