Volt jobbikos tesz esküt a Momentum színeiben

A magyar haditengerészekről és a hősi halált halt magyar haditengerészekről emlékeznek meg elsőként a képviselők az Országgyűlés mai ülésnapján, amely 13 órakor kezdődik. Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is várható: a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Annát Stummer János válthatja a Momentum-frakcióban. Stummer korábban már a Jobbik színeiben is volt országgyűlési képviselő, most egy másik párt jelöltjeként tér vissza.

Az alkotmánybíróvá választott Hende Csaba és a jegybank felügyelőbizottsági tagjává választott Kovács Zoltán helyét Király Nóra és Csuzda Gábor kapja meg a Fidesz-frakcióban.

Időkeretben folytatják le a vitát, majd szavaznak a képviselők a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról. Az indítvány változatlanul 4218 milliárd forintban állapítja meg az államháztartás központi alrendszerének hiányát, ám a kiadási főösszeget az eredeti javaslatban szereplő 43 764 milliárd forint helyett 43 781 milliárd forintban, míg a míg a bevételi főösszeget 39 546 milliárd forint helyett 39 562 milliárd forintban határozza meg.

Nagy munka várható ma az Országgyűlésben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Döntés lesz Sebők Éva (Momentum) tiszteletdíjának csökkentéséről és kitiltásának elrendeléséről.

Az ellenzéki képviselő az alaptörvény tizenötödik módosításának összegző módosító indítványáról történő áprilisi szavazást zavarta meg.

A határozathozatalokat követően két és fél órán keresztül interpellációk, azonnali kérdések és kérdések hangzanak el. A parlament lefolytatja húsz előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatainak vitáit, az érintett előterjesztések között szerepel egyebek mellett a helyi önazonosság védelméről, az anyakönyvezhető utónevekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról, a magyar állampolgárság felfüggesztésével kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat, továbbá a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről.