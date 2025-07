A tiszás Bruti sietett Aranyosi Péter segítségére, ő is cigányozott egy kiadósat

Rasszista kijelentésekkel mentegette a szintén rasszista kijelentései miatt botrányba keveredett kollégáját Tóth Imre, vagyis Bruti. A humorista szerint Aranyosi Péter csak tényeket közölt – közölte a Hír TV.

Fotó: YouTube

Tényleg olyan cigányok ültek a moziban, akik büdösek és tetvesek

– így mentegette Bruti a Karinthy-gyűrűjétől megfosztott kollégáját, Aranyosi Pétert. Véleménye szerint Aranyosi Péter nem sértegette a cigány kisebbséget, csak tényeket közölt.

A nyilvánvalóan vállalhatatlan kijelentések ellenére Bruti kollégája védelmére kelt, úgy hogy Aranyosi mondatait korábban már több roma szervezet is elítélte, sőt az eset miatt Magyar Péter humoristáját még Karinthy-gyűrűjétől is megfosztották. Most a Magyar Pétert szintén támogató, tiszás humorista sietett a segítségére, szintén cigányozással.