Csal a nejed? Itt keresd! – az egész város azt találgatja, mit firkált a szegedi rém a járdára + fotók

Érdekesség az ügyben, hogy azt is tudni lehet, ki követte el a firkálmányt. A portál azt írja ugyanis, hogy a nevét és a pontos lakcímét is felfújta a járdára B. Zoltán, akitől egyre több szomszédja retteg. A környékbeliek azt mondják, a harmincas éveiben járó férfi nem először fújta össze az éj leple alatt a társasház előtti járdaszakaszt értelmezhetetlen zagyvaságokkal. Elárulták azt is, hogy a férfit csütörtökön a szemük láttára vitték el a rendőrök.