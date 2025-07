Bevonják a lakosságot a Csobaj-tó körüli szabadidőpark ötletelésébe

– A Csobaj-bánya terültének egy jelentős része magánkézbe került az 1990-es évek végén. Ezek bányarekultivációs területek, és a környék jelentős része még a 2000-es évek környékén be is épült. Ez az egy utolsó olyan nagy egybefüggő zöld terület, ami szerencsésen megmaradt. A helyi önkormányzat 15 éve küzdött a mindenkori tulajdonosokkal, mert mindkettő lakóházakat vagy parcellázást szeretett volna kieszközölni, hogy jó áron tudják értékesíteni. A kerületi vezetés pedig nem szerette volna ezt – mondta lapunknak Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, a körzet kormánypárti választókerületi elnöke.

Fotó: Herczeg Henrietta

A XVI. kerületi önkormányzat elkötelezett a környezetvédelem iránt, a rendszerváltás óta ők az egyetlen budapesti kerületi önkormányzat, amelyik saját beruházásban erdőt telepít. A Csobaj-bánya rekreációs besorolású zöldövezet eddig magántulajdonban volt, ám a képviselő-testület döntése értelmében a megvásárlására tettek vállalást annak érdekében, hogy megmaradhasson a bányató és annak természetvédelmi értékekkel rendelkező környezete. Az önkormányzat a hivatalos igazságügyi értékbecslő által megállapított és bírósági ítéletben is rögzített árnak mintegy feléért vásárolja meg, és ezt is 5 év alatt, részletekben fogja kifizetni. A tárgyalásokban részt vett Szatmáry Kristóf (Fidesz) parlamenti képviselő is, hogy az önkormányzat megvásárolhassa a 15 hektáros területet, amely Cinkota és Árpádföld határán helyezkedik el.

Az évek kora során fölhalmozódott egy tartozás is, telekadó címen. Végül tavaly év végén sikerült leülni a tulajdonosokkal, és végre megértetni velük, hogy nincs értelme tovább húzni ezt a dolgot és a tartozás egy részét beszámítva, a többit pedig öt év alatt részletekben kifizeti az önkormányzat

– részletezte az országgyűlési képviselő. A terület egy részén a bányaművelés során kialakult egy természetes talajvíz utánpótlással működő tó. Nagyon sok védett faj is megtelepedett az elmúlt időszakban, a civilek és az önkormányzat is küzdött azért, hogy legalább a tavat és a környékét meg tudja venni az önkormányzat, de végül ezzel a kedvező konstrukcióval az egész 15 hektáros területet megvette.

– Az elmúlt évek legnagyobb zöldberuházása indulhat meg a Csobaj-bánya területén.

Most kezdünk el tervezni a lakosság bevonásával, forrást kell teremteni rá, a telek több százmillió forintba került, de maga a rekultiváció, a tónak a megőrzése, annak a környezetének a kialakítása az mind-mind az előttünk álló évek munkája lesz.

Mindenképpen jó hír az, hogy a területet megszerezte az önkormányzat, így nem lesz lakóövezet, és intézményi fejlesztés sincs tervbe véve a területen. Tehát egy nagy zöld területtel gazdagodhat egész Budapest és azon belül a XVI. kerület – húzta alá Szatmáry Kristóf. Az első elképzelések szerint a terület bizonyos részeit erdősítenék, másik felét parkosítanák, hogy a tó környezetét minőségibbé kialakítsák. Szatmáry Kristóf megjegyezte: az adásvétel teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg. Ez a projekt egy jó példa arra, hogy ha egy önkormányzat jól gazdálkodik, akkor még ilyen fejlesztésekre is van forrása.

Ugyanolyan feltételekkel gazdálkodik minden önkormányzat, mindenkire ugyanolyan önkormányzati törvény vonatkozik, a fővárosra és a kerületekre is, de ha valaki a célt látja maga előtt egy spórolós gazdálkodással, akkor nem igaz, hogy nem tud fejleszteni, nem igaz, hogy nincsenek lehetőségei

– zárta a beszélgetést a kormánypárti politikus.

Borítókép: Szatmáry Kristóf és Kovács Péter a Csobaj-tónál (Fotó: Herczeg Henrietta)