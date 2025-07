Három ingatlana van Magyar Péter szakjogászból lett EP-képviselőjének

A XIII. kerületben van egy lakása, Szentendrén, és a Szentendrei szigeten fekvő Szigetmonostoron pedig egy-egy háza Gerzsenyi Gabriellának. A Tisza Párt EP-képviselőjének friss vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy korábban 1-5 millió forint közötti összeget keresett az Európai Bizottság szakjogászaként, illetve őstermelőként, és szabadúszó íróként is tevékenykedett, ezekből azonban saját bevallása szerint minimális jövedelme származott.

57 millió forintnyi befektetési jegyet is birtokol házastársával közösen, és a családi házak is közös tulajdonok. Emellett egy Ford S-Max és egy BMW i3 gépjarmű tulajdonosa az EP-képviselő. Brüsszelből bevallása szerint havi 23 millió forinthoz jut hozzá, ez tartalmazza a napidíjakat is és az irodai költségkeretet is. Adóbevallásában hitelkövetelés nem szerepel.

Gerzsenyi Gabriella bevételei hamarosan tovább növekednek majd, hiszen ő veszi át Ordas Eszter fővárosi képviselő mandátumát is, aki nemrég lemondott. Egy jogszabálymódosítás miatt a magyar EP-képviselőknek is ugyanolyan vagyonnyilatkozatot kell tenniük, mint az országgyűlési képviselőknek, Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői a hivatalos határidő előtt saját honlapjukon tették közzé a nyilatkozataikat.