Súlyos ellentmondások vannak Magyar Péter vagyonnyilatkozata és korábbi állításai között

Több ellentmondás is akad Magyar Péter korábbi Facebook-bejegyzése és a csütörtökön közzétett vagyonnyilatkozata között. Nem világos például, hogyan is törleszthette hatalmas lakáshitel-tartozását a Tisza Párt elnöke úgy, hogy közel 80 milliós megtakarítása is maradjon. Magyar ugyanis márciusban még azt állította, mindössze „kicsivel több” spórolt pénze van, mint tartozása – írta meg az Index.

Fotó: AFP

A portál emlékeztet, hogy Magyar Péter március 22-én, arra a változásra reagálva, hogy EP-képviselőként neki is közzé kell majd tennie a szigorúbb magyarországi szabályok szerint összeállított vagyonnyilatkozatát, közzétette, milyen vagyonelemekkel rendelkezik. De bejegyzése és a most csütörtökön nyilvánosságra hozott hivatalos vagyonnyilatkozata több szempontból sem állnak összhangban egymással.

Az Index kérdéseket küldött ezért a Tisza Pártnak, hogy tisztázzák az ellentmondásokat. Azonban válasz még nem érkezett a párttól.

Az egyik magyarázatra szoruló eltérés, hogy márciusi bejegyzésében Magyar Péter még úgy fogalmazott: „van kb. 90 millió forint lakáshitelem, és ennél egy kicsivel több megtakarításom (forintban, euróban és részvényben).” A pártelnök vagyonnyilatkozatában már nem szerepel a 90 milliós tartozás, viszont feltüntetett 76 millió forintnyi megtakarítást.

A pártelnök vagyonnyilatkozatában egyetlen rendszeres bevételeként feltüntetett EP-képviselői fizetése ilyen rövid idő alatt nem fedezhetett ekkora kiadást, már csak azért sem, mert a politikus állítása szerint minden hónapban a járandósága felét jótékony célra fordítja.

Ismert, hogy Magyar Péter júniusban eladta 4IG-részvényeit. Sajtóhírek szerint 60 ezer darabot birtokolt ezekből az értékpapírokból. Márciusi posztja idején ezek 98 millió forintot értek. Ez az összeg valóban nem lényegesen több, mint az azóta törlesztett 90 milliós lakáshitel-tartozásé. A 4IG-részvényeinek értéke ráadásul emelkedett is az eladás napjáig, de mindössze 6 960 000 forinttal.

Mindezek alapján Magyar Péter márciusi megtakarítása a 4IG-részvényeken felül is mintegy 60 millió forint lett volna, márpedig a pártelnök feltehetően nem titulálta volna „kicsinek” ezt az összeget.

Egy másik lehetséges magyarázat a történtekre, hogy Magyar Péter megvált értékes festményei egy részétől. Márciusban ugyanis még azt írta a politikus, hogy öt festmény birtokosa. A vagyonnyilatkozatában azonban csak két képet tüntetett fel. Amennyiben több tíz millió forint értékben eladott festményeket Magyar Péter, lehetséges, hogy ezekből fedezte a hiteltörlesztést. Ez azonban azt jelentené, hogy a NER-es korszakában brutális összegeket költött festményvásárlásra a Tisza Párt elnöke.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)